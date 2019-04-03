Yeni Antrenörler Görevde

Haber: Gökhan Aksoy

Personel Genel Müdürlüğü’nün 3289 sayılı kanununa göre ilimize istihdam ettiği “Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör” kadrosuyla il ve ilçelere görevlendirilen 13 Antrenör ( Atletizm, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Eskrim, Futbol, Güreş, Hokey, Kayak, Voleybol ve Yüzme), 6 Spor Eğitim Uzmanı, 2 Fizyoterapist, 3 Spor Masörü, 2 Spor Psikoloğu, 2 Spor Beslenme Uzmanı olmak üzere 29 personel bugün itibari ile göre başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak yeni atanan personellerimize çalışma hayatlarında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.