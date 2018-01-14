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14 Ocak 2018 Pazar
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    • Yeni başkan Arif Ergün

    TFFHGD Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa Arif Ergün seçildi. Ergün ve ekibi blok liste ile görevi Ramazan Musluk ve ekibinden devraldı.

    14 Ocak 2018 Pazar 13:02
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    Yeni başkan Arif Ergün

    Haber: Semih Baykal

    Saat 18.30’da Karaçayır Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen kongre çoğunluk sağlanınca sıkıntısız bir şekilde başladı. TFFHGD Kocaeli Bölge Sorumlusu Mecit Keskin’in de hazır bulunduğu kongrede hakemler ve gözlemciler yer aldı. TFFHGD Bolu Şubesi’nin 12.Olağan Genel Kurulu Divan Başkanlığını eski hakemlerden Hasan Bınar yaparken, Divan Başkan Yardımcılığı’nı Sadık Öztürk, Katip Üyeliklerini ise Umut Kılıç ve Batuhan Topçu yaptı. 8 Ocak 2015’te 3 yıllığına göreve gelen Ramazan Musluk ve yönetimi kongre öncesinde yeniden aday olmayınca, Arif Ergün ve ekibi tek liste halinde genel kurulda yönetime aday oldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan kongrede, yönetim ve denetim kurulu raporları oylanarak oybirliği ile kabul edildi. 3 yıllık bütçe 52 bin 697 TL 78 kuruş olarak, 3 yıllık yeni yönetim tahmini bütçesi ise yaklaşık 66 bin 500 TL olarak kabul edildi. Eski Başkan Musluk kendi dönemlerinde maç kritikleri ve il hakem seminerleri ve çeşitli yemek organizasyonları düzenlediklerini genel kurul üyelerine anlattı. Diğer yandan hakemleri maç ücretlerinden % 10’luk kesintilerin devam ettirilerek derneğin çeşitli giderlerinin karşılanmasına karar verildi. Derneğe İş Kanunu’na göre personel istihdamı, alınan personelinin maaşı gibi konularda yönetime yetki verilmesi oy çoğunluğu ile kabul edildi. Ardından blok liste halinde açık oylama ile gerçekleşen seçimde yeni yönetim ve denetim kurulu oluştu. Arif Ergün başkanlığında oluşan yeni yönetimi eski başkan Ramazan Musluk, Ayhan Şentürk ve Anıl Balta ile birlikte Mecit Keskin de tebrik etti. Kongre sonrası toplu halde fotoğraf çektiren yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

    Başkan: Arif Ergün

    Yönetim Kurulu Asil: Semih Güner, Hakan Erkan, Sinan Yılgündüz, Ali Seçilmiş

    Denetleme Kurulu Asil: Ramazan Kirenli, Murat Pehlivan, Fikri Alagözoğlu

    Genel Merkez Delegesi Asil: Ayhan Şentürk, Ramazan Musluk, Sadık Öztürk

    Yönetim Kurulu Yedek: Koray Doğansoy, Batuhan Topçu, Canser Karaağaçlı, İlker Akbayır, Kemal Ergün

    Denetleme Kurulu Yedek: Savaş Sarıcan, Hüseyin Alp Burçay Yetiş, Umut Atlı

    Genel Merkez Delegesi Yedek: Hayrettin Karaman, Mehmet Bayır, Muzaffer Akdoğan

    Anahtar Kelimeler: TFFHGD, Olağan, Seçimli, Genel, Kurulu’nda

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