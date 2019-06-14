Yeni Başkan Kim Olacak

Haber: Birol Ertunç

Kongre bugün saat 14.30’da Halı Tesisleri’nde yapılacak. Son ana kadar adaylığını açıklayan yok. Mevcut başkanın son dakika hamlesi yapıp yapmayacağı belli değil.

Cavit Demir liste cebinde geziyor

Kırmızı beyazlı ekibin ilk kongresinde adaylığını açıklayan iş adamı Cavit Demir bu kongrede resmen tek aday olurken, ikinci kongrede aday olup olmayacağı henüz belli değil. Demir'in hazır olan yönetim listesinin cebinde olduğu, cumartesi günü yapılacak kongre öncesi "devam" diyebileceği öğrenildi. Yani Boluspor cumartesi günü başkansız yönetimsiz kalmayacak!

Oktay Ercan "Şirketleşme olursa satın alırım" dedi ama!

Boluspor taraftarının desteklediği ancak şirketleşme şartını öne süren iş adamı Oktay Ercan'ın bu şartı delegeler tarafından kabul edilecek mi henüz belli değil. "Başkanlığa aday değilim ancak şirketleşme olursa Boluspor'u satın alabilirim" diyen Ercan'ın bu teklifi kongrede delegelere sunulacak mı bu da henüz netleşmedi.

Abat’tan Açıklama Yok

Geçtiğimiz hafta sonu adaylığını açıklayacağı söylenen eski başkan Abdullah Abat'ın basın açıklaması yapacağı belirtilmişti. Abat'ın mevcut yönetimden destek aldığı, eski yöneticilerinde destek verdiği söylense de Boluspor taraftar gruplarının sadece Oktay Ercan'a destek veririz demesi kafaları oldukça karıştırdı. Başkan adayı olacağı söylenen Abat adaylığını açıklamadı.

Çarıkcı ve ekibi sessiz

Mevcut yönetimden ve başkan Necip Çarıkcı'dan henüz bir ses yok. 12 sezondur bu ligde mücadele eden Boluspor'da başkan Necip Çarıkcı tam 7 sezonda Boluspor'un başındaydı. Daha öncesi amatöre düşen Boluspor'u önce 2. lige daha sonra 1. lige çıkarmayı başardı. Son 3 yıllık performansı 2 Play Of olsa da, bu camiayı tatmin etmedi. Borç bilançosu ve şampiyonluk sözünün yerine gelmemesi ise şu anda eksileri.

Abak’tan Son Dakika Sürprizi Gelebilir

Daha önce aday olmayacağını açıklayan eski başkan Savaş Abak’ın 13 milyonluk borcun daha yüksek çıkmaması halinde bugün son dakika adayı olması bekleniyor. Borç 20 milyon gibi bir rakam çıkarsa Abak aday olmayacak.