Haber: Semih Baykal

Ligin 28.haftasında deplasmandaSamsunspor ile karşılaşan Boluspor, maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlarnedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. TFF resmi internet sitesinde yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Boluspor Kulübü'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan Samsunspor- Boluspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Boluspor dışında PFDK'ya sevk edilen Spor Toto 1. Lig takımları ve oyuncularının sevkleri şu şekilde;

1- Gaziantepspor Kulübü'nün 17.03.2018 tarihinde oynanan GAziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu Spor Toto 1. Lig Müsabakaları Statüsünün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

2- Gaziantepspor Kulübü futbolcusu Hüseyin Polat'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 43. maddesi uyarınca 18.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- Adanaspor A.Ş. Kulübü futbolcusu RoneıGleısonRodrıguesDosReıs'in 17.03.2018 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor A.Ş.- Adanaspor A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 36. maddesi uyarınca 18.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- Denizlispor Kulübü'nün 17.03.2018 tarihinde oynanan Altınordu A.Ş.-Denizlispor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın ÇorapGiresunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- Akın Çorap Giresunspor Kulübü'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın ÇorapGiresunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- Samsunspor Kulübü'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan Samsunspor- Boluspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- MKE Ankaragücü Kulübü'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü- ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.