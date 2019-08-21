Yeni Çorumspor Kırşehir'le yenişemedi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kamp yaptıkları Termal Otel sahasındaki hazırlık maçında Teknik Direktör Bahri Kaya kadrodaki 19 futbolcudan 17’sine forma verdi. Son günlerde yağan yağış nedeni ile ağırlaşan zeminde iki takım oyuncuları da oldukça zorlandılar. Maçın ilk dakikalarında Kırşehir Belediyespor daha etkili olurken ilk yirmi dakikanın ardından Yeni Çorumspor oyunda dengeyi kurdu ve daha çok hücuma çıkan takım görüntüsü verdi. Ağır zemin nedeni ile mücadelesi yüksek maçta Yeni Çorumspor’da kadro derinliğinin fazla olmaması ve hücumda üretken olunamaması nedeni ile ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda iki takımda oyuncu değişiklikleri yaptı ve tüm oyuncularına forma şansı verdi. Bu yarıda da iki üç net pozisyon bulan Yeni Çorumspor final paslarında ve son vuruşlarda başarılı olamayınca karşılaşma başladığı gibi golsüz beraberlikle sona erdi.