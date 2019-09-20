Yeni Hoca ile 3 Puan Avı

Haber: Birol Ertunç

Lige kötü bir giriş yapan Boluspor ile lider Ümraniyespor ile bugün saat 14.00’te

Ümraniye Belediye Şehir Stadyumu’nda 5.hafta maçında karşı karşıya gelecek. Boluspor’un çiçeği burnunda Teknik Direktörü Osman Özköylü’nün ilk maçında sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağı merak ediliyor. Ligde ilk 4 haftada galibiyetle tanışamayan ve düşme potasında yer alan Boluspor bu mücadeleye çıkış maçı olarak bakıyor. Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan puan alarak dönmenin planlarını yapıyor. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamladı ve öğle saatlerinde İstanbul’a hareket etti. Boluspor’da Seth’in sakatlığı geçerken, Gökhan Sazdağı, Ozan Evrim Özenç ve Cumali Bişi’nin durumları maç saatinde belli olacak. Bein Max 1’den naklen yayınlanacak olan Ümraniyespor-Boluspor maçını Caner Ak yönetecek. Ak’ın yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor (1. Yardımcı Hakem) ve Burak Cansız(2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Demokrat Özgür Güneş olacak.