Yeni kaleci yolda

Haber: Ceylan Beykoz

Sarı-lacivertli yönetimle bir araya gelen Bolusporlu kurmayların Arnavut kalecinin bonservisi konusunda büyük ölçüde el sıkıştığı ve transferin hafta sonu resmiyet kazanacağı bildirilirken file bekçisinin de maddi sıkıntılardan dolayı Boluspor'a gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Menemenspor'a geçen sezon başında Arnavutluk'un KF Laçi takımından gelen 22 yaşındaki file bekçisi ilk senesinde 32 lig maçına çıktı. Selmani bu sezon da 18 maçta oynadı.

Arnavutluk Milli takımının 2019’daki Avrupa Şampiyonası elemelerinin maç kadrolarında bulunan ancak henüz hiç forma şansı bulamayan Selmani’nin, son haftalarda sakatlığı bulunan ve sözleşme yenilemesine sıcak bakmayan Orlando Mosquera’nın yerine transfer edileceği düşünülüyor.