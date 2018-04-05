Haber: Semih Baykal

Bolu Çetiner Erdoğan 1. Amatör Ligi Play Off grubunun 9. HaftasındaGöynük Belediyespor ile Kıbrıscıkspor takımları karşılaştı. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Göynük Belediyesi6-0 kazandı.Göynük Belediyesi’ne galibiyeti getiren golleri Zülfikar Karaçalı (2), Ali Burak Dursun (2), Enes Güler ve Semih Kocatepe kaydetti. Göynük Belediyespor’dan Barış Kayalı maçın 28.dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibini farklı skorla yenen Göynük takımı puanını 20’ye çıkararak liderlik koltuğuna yükseldi. Kıbrıscıkspor ise 9 puanla 5. sırada kaldı. Kıbrıscıkspor ligin son haftasında Elvan İnşaat Kızıkspor ile karşılaşırken, lider Gönük Belediyesi ise Karacasu 2011 karşısında şampiyonluk mücadelesi verecek.

Hakemler: Sinan Yılgündüz, Umut Atlı, Mert Elbahadır

Göynük Belediyespor: ** Atakan Hazım Erkoç, ** Barış Kayalı, ** Sonercan Budak, ** Arif Kahraman, ** Samet Yaman, ** Emre Öztürk, ** Ali Burak Dursun, ** Enes Güler, ** Aykut Öztürk, ** Sezgin Alan, ** Zülfikar Karaçalı

Kıbrıscıkspor: ** İslam Yüksel, ** Furkan Güler, ** Enes Görgülü, ** Tunahan Özdemir, ** Sercan Gülen, ** Onur Aytar, ** Samet Güney, ** Ramazan Kaygı, ** Serhat Gülen, ** Samet Şay, ** İshak Akyıldız

Goller: 3.dk Zülfikar Karaçalı, 4.dk Ali Burak Dursun, 20.dk Zülfikar Karaçalı, 66.dk Enes Güler, ** 70.dk Ali Burak Dursun, 90.dk Semih Kocatepe (Göynük Belediyespor)

Kırmızı kart: 28.dk Barış Kayalı (Göynük Belediyespor)