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21 Şubat 2017 Salı
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    • Yeni Malatyaspor liderliği bırakmıyor

    PTT 1. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor takımı Gaziantep’e konuk oldu. Gaziantap Arenada oynanan mücadeleyi Evkur Yeni Malatyaspor ikinci yarıda bulduğu iki golle maçı 2-1 kazandı.

    21 Şubat 2017 Salı 14:06
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    Yeni Malatyaspor liderliği bırakmıyor

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Stat: Gaziantep Arena

    Hakemler: Volkan Bayarslan, Serken Gençerler, AleksTaşcıoğlu

    Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Akokpo, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, İbrahima(Dk. 78 Ramazan Civelek), Murat Ceylan (Dk. 69 Tevfik Köse), Keita (Dk. 23 Cumali İbiş), Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Erhan Kartal, Kalu

    Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Yiğitcan Erdoğan, Rahman Buğra Çağıran, Sezer Özmen, Sedat Ağçay, Azubuike, Pereira, Dialiba(Dk. 85 Amutu), İrfan Başaran (Dk. 56 Murat Yıldırım), Ayite (Dk. 73 Eren Tozlu)

    Goller: Dk. 66 Pereira, Dk. 90+2 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 90 Ramazan Civelek (Büyükşehir Gaziantepspor)

    Sarı kartlar: Dk. 20 Keita, Dk. 90+2 Ahmet Kesim (Büyükşehir Gaziantepspor), Dk. 29 Caner Arıcı (Evkur Yeni Malatyaspor)

    Anahtar Kelimeler: PTT, 1., Ligde, şampiyonluk, Mücadelesi

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