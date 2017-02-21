Haber: Esra ÖZTÜRK
Stat: Gaziantep Arena
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serken Gençerler, AleksTaşcıoğlu
Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Akokpo, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, İbrahima(Dk. 78 Ramazan Civelek), Murat Ceylan (Dk. 69 Tevfik Köse), Keita (Dk. 23 Cumali İbiş), Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Erhan Kartal, Kalu
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Yiğitcan Erdoğan, Rahman Buğra Çağıran, Sezer Özmen, Sedat Ağçay, Azubuike, Pereira, Dialiba(Dk. 85 Amutu), İrfan Başaran (Dk. 56 Murat Yıldırım), Ayite (Dk. 73 Eren Tozlu)
Goller: Dk. 66 Pereira, Dk. 90+2 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 90 Ramazan Civelek (Büyükşehir Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Keita, Dk. 90+2 Ahmet Kesim (Büyükşehir Gaziantepspor), Dk. 29 Caner Arıcı (Evkur Yeni Malatyaspor)
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