Haber: Esra Öztürk

Geçmiş yıllarda MKE Ankaragücü kulübüne Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Kaya Radyatör Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Karaata, “Başka Ankaragücü yok. Kaya Radyatör olarak, sevdamız Ankaragücü’ne bizde imkanlarımız ölçüsünde destek olmak istedik. Ankara firmaları güçleri ölçüsünde kulübümüze destek olursa aşılmayacak hiç bir engel kalmaz” dedi. Kulübe reklam desteğinde bulunan Kaya Radyatör Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Karaata’ya teşekkür ediyor, reklam vermek isteyen tüm firmaları bekliyoruz.