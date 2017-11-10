Haber: Esra ÖZTÜRK

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 günlük izin sona ererken ligin 12. haftasında deplasmanda oynanacak olan Gaziantepspor maçının ilk hazırlık antrenmanında Boluspor’un golcü oyuncu Poepon'un yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Uzun olan saçlarını kısacık kesen ve sakallarını da aradan çıkaran golcü oyuncu RydellPoepon, yeni hali ile herkesin ilgi odağı oldu. Denenmeye gelen yeni yabancı görüntüsü veren Rydell'in yeni imajı sosyal medyada oldukça beğenildi. Sosyal medyadan gelen yorumlardan birkaçı şu şekilde;

"Şimdi güzel olmuş, top çarparsa kafaya nasip olurda hızı azalmaz"

"Yeni futbolcu transfer ettik deseydiniz yerdik valla