Yeni Saha Çimlenmeye Başladı

Haber: Gökhan Aksoy

Geçtiğimiz yıllarda yapımına başlanan ve çimleri ekilen antrenman sahası özelikle kış aylarında Boluspor'a can verecek. Yerden ısıtmalı antrenman sahasının drenajı yapılıp, çiti çekildikten sonra Mart ayında çimleri ekilmişti. Bakımına büyük önem verilen yeni antrenman sahasının ekilen çimleri yeryüzüne çıkarken her gün sulanan antrenman sahasının önümüzdeki kış ayında kullanılması hedefleniyor.

DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK ZEMİNLERİ DAHA İYİ SAHALAR

Tek antrenman sahası bulunan Boluspor'un bu saha ile mevcut sahanın dönüşümlü olarak kullanılarak, kırmızı beyazlı ekibimizin zeminleri daha iyi olacak iki sahada çalışması hedefleniyor.