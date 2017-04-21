Haber: Aysun Beykoz

Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig 11 Ağustos 2017 tarihinde, Spor Toto 2 ve 3. Lig ise 26–27 Ağustos 2017 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası ise 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak.

Turkcell Süper Kupa müsabakasının nerede oynanacağı ve sezon planlamalarının tamamı önümüzdeki haftalarda açıklanacak.