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21 Nisan 2017 Cuma
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    • Yeni Sezon 11 Ağustos’ta Başlıyor

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu önceki gün yaptığı toplantısında, profesyonel liglerde 2017–2018 sezonunun başlangıç tarihlerini belirledi.

    21 Nisan 2017 Cuma 16:00
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    Yeni Sezon 11 Ağustos’ta Başlıyor

    Haber: Aysun Beykoz

    Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig 11 Ağustos 2017 tarihinde, Spor Toto 2 ve 3. Lig ise 26–27 Ağustos 2017 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak.

    Spor Toto Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası ise 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak.

    Turkcell Süper Kupa müsabakasının nerede oynanacağı ve sezon planlamalarının tamamı önümüzdeki haftalarda açıklanacak.

     

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Futbol, Federasyonu, Yönetim, Kurulu

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