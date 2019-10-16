“Yeni Sezon Hayırlı Olsun”

Haber: Volkan Yılmaz

Niyetimiz Bolu’da öncelikle iyi insan iyi birey yetiştirmek diyen Futbol il Temsilcisi metin Hedefimiz tabiki sporcı yetiştirmek ancak onların biri birey olması spor yapmaları bizim için önemli. Bunun yanında yine ilk hedefimiz Boluspor’a profesyonel sporcu yetiştirmek” dedi. Kulüplerin ekonomik zorluklara rağmen kulüp yöneticilerinin zorluklarla mücadele ettiğine değinen Metin açıklamasına şöyle devam etti. Çağsu Hastaneleri ve Elvan İnşaat Aladağspor ve Kızıkspor’a sponsor oldu güzel de oldu” diyen Metin “Bu iki takımımız ve sponsor firmaları bir dönüşüm başlattı ancak diğer takımlara da başka firmaların isim sponsorluğu yada lige isim sponsorluğu için çalışmaların yapılması amatör takımları rahatlatacaktır” dedi.