Haber: Semih Baykal

2017 -2018 sezonunun bitiminin ardından Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Toto 1. Lige yükselirken, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Karabükspor takımları 1. Lige düştü. 1. Lig sezonunun sona ermesinin ardından Manisaspor, Samsunspor ve Gaziantepspor, Spor Toto 2. Lige düşen takımlar oldu. 2. Ligden Afyet Afyonspor, Hayatspor ve Altay takımları 1. Lige yükselen takımlar oldu. 2018 -2019 sezonunda 1. Ligde mücadele edecek takımlarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. 1. Lig takımlarında Gelen giden, kiralıktan dönen, sözleşmesi sona eren, sözleşme yenileyen ve gündemde olan isimler şu şekilde;

BOLUSPOR

Gelenler: Gökhan Köstereli, Hayrullah Bilazer(Darıca Gençlerbirliği)

Kiralıktan Dönenler: Ozan Karabacak, Necati Yakuplar.

Sözleşmesi Bitenler: Ahmethan Köse (Fenerbahçe), Pedro Franco (Beşiktaş), Caner Cavlan(Heerenveen), Rydell Poepon, Sefa Yılmaz, Özgür İleri, Guido Koçer, Furkan Şeker,

Gidenler: Göksu Alhas (Adanaspor), Renato Arapi, Andre Santos, Ertuğrul Taşkıran, Alim Öztürk, İrfan Başaran, Pedro Franco (Beşiktaş), Sefa Yılmaz

Sözleşme Yenileyenler: Mustafa Durak, Sait Karafırtınalar (T.D)

GENÇLERBİRLİĞİ

Gelenler: Erkan Sözeri (T.D), Bekir Yılmaz (Adanaspor), Hakan Arıkan (Osmanlıspor)

Kiralıktan Dönenler: Cosmin Matei, Renato Escobar Baruffi, Berat Tosun.

Sözleşmesi Bitenler: Uğur Çiftçi.

Gidenler: Elvis Manu, Aydın Karabulut.

Gündemdekiler: Selçuk Şahin (Göztepe)

OSMANLISPOR

Gelenler: Mustafa Reşit Akçay (T.D)

Kiralıktan Dönenler: Umut Nayir, Cheick Diabate, Santiago Mele, Hasan Kılıç, Tugay Kaçar, Caner Arıcı,

Cenk Kaplan.

Sözleşmesi Bitenler: Raheem Lawal, Tonia Tisdell.

Gidenler: Hakan Arıkan (Gençlerbirliği)

Sözleşme Yenileyenler: Caner Arıcı.

KARABÜKSPOR

Kiralıktan Dönenler: Yolcu Mansız.

Sözleşmesi Bitenler: Olafur Ingi Skulason, Luis Ibanez (Trabzonspor), Osman Çelik (Antalyaspor)

Gidenler: Kerim Zengin.

Gündemdekiler: Lomana LuaLua (Merit Alsancak Yeşilova), İlhan Parlak, Erdem Özgenç (Ankaragücü),

Gökhan Alsan (Gazişehir FK), Yusuf Şimşek (T.D)

BOLUSPOR

Gelenler: Gökhan Köstereli ve Hayrullah Bilazer (Darıca Gençlerbirliği)

Kiralıktan Dönenler: Ozan Karabacak, Necati Yakuplar.

Sözleşmesi Bitenler: Ahmethan Köse (Fenerbahçe), Pedro Franco (Beşiktaş), Caner Cavlan

(Heerenveen)

Gidenler: Göksu Alhas (Adanaspor), Renato Arapi, Andre Santos, Ertuğrul Taşkıran, Alim Öztürk ve İrfan Başaran

Sözleşme Yenileyenler: Mustafa Durak, Sait Karafırtınalar (T.D)

ÜMRANİYESPOR

Gelenler: Serkan Göksu (Altınordu), İsmet Taşdemir (T.D)

Sözleşmesi Bitenler: Jean-Armel Drole (Antalyaspor)

Sözleşme Yenileyenler: Merthan Açıl.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK

Gelenler: Yalçın Koşukavak (T.D)

Kiralıktan Dönenler: Nathan Kabasele, Cihat Çelik.

Sözleşmesi Bitenler: Ahmet Kesim ve Tugay Kaçar (Osmanlıspor), Serge Akakpo.

Gidenler: Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Pierre Webo, Gürcan Gözüm.

ALTINORDU

Gelenler: Hüseyin Atakan Üner (Denizlispor), Sinan Osmanoğlu (Gazişehir FK)

Kiralıktan Dönenler: Seydi Aksoy, Yusuf Yalçın Arslan.

Sözleşmesi Bitenler: Deniz Vural.

Gidenler: Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor), Serkan Göksu (Ümraniyespor), Uğur Arslan Kuru

(Giresunspor)

BALIKESİRSPOR

Kiralık Gelenler: Sedat Şahintürk (Beşiktaş)

Sözleşmesi Bitenler:Burak Çalık.

Sözleşme Yenileyenler: Abdulkadir Özgen, Foxi Kethevoama, Tomislav Glumac, Cumali Bişi, Nizamettin

Çalışkan, Mehmet Boztepe, Doğa İşeri, Muhammed Ali Doğan, Furkan Çil, Giray Bulak (T.D)

İSTANBULSPOR

Gelenler: Fatih Tekke (T.D)

Kiralıktan Dönenler: Yunus Emre Yalçın, Tolga Şahin.

Sözleşmesi Bitenler: Wellington (Leixoes), Okan Koçuk (Bursaspor), Oğuzhan Berber (Kayserispor),

Yusuf Çoban (Alanyaspor)

Gidenler: Zafer Şensoy ve Onur Kolay (Manisa BBSK)

ELAZIĞSPOR

Kiralıktan Dönenler: Ömer Yıldız.

Sözleşmesi Bitenler: Ioan Hora (Akhisarspor), Murat Akça (Yeni Malatyaspor), Canberk Diilaver

(Göztepe), Halil İbrahim Pekşen (Konyaspor), Serkan Kurtuluş, Emre Öztürk, Alpaslan Öztürk, Jeffrey

Sarpong, Lamine Diarra.

Gündemdekiler: Soner Tolungüç (T.D)

GİRESUNSPOR

Gelenler: Uğur Arslan Kuru (Altınordu)

Kiralıktan Dönenler: Samet Yalçın.

Sözleşmesi Bitenler: Fevzi Elmas, Henrique Almeida (Gremio), Batuhan Altıntaş (Hamburg), Recep

Aydın ve Abdülkerim Bardakçı (Konyaspor), Caner Arıcı (Osmanlıspor), Kofi Atta (Bursaspor)

Gidenler: Hakan Barış.

Gündemdekiler: Ergin Keleş (Karabükspor)

ADANASPOR

Gelenler: Göksu Alhas (Boluspor), Kenan Karışık (Samsunspor)

Kiralıktan Dönenler: Goran Karacic, Ahmet Dereli.

Sözleşmesi Bitenler: Emre Can Coşkun (Göztepe)

Gidenler: Bekir Yılmaz (Gençlerbirliği)

Gündemdekiler: Ümit Yasin Arslan (Manisaspor)

ADANA DEMİRSPOR

Kiralıktan Dönenler: Ahmet Can Bağırkan.

Sözleşmesi Bitenler: Atabey Çiçek (Başakşehir), Batuhan İşçiler (Bucaspor), Ömer Kandemir

(Kayserispor), Issoumaila Lingane, Erhan Kartal.

Gidenler: Robert Ndip Tambe.

ESKİŞEHİRSPOR

Kiralıktan Dönenler: Enes Akgün, Gökhan Kösoğlu, Feyzi Yıldırım, Serdar Yazıcı.

Sözleşmesi Bitenler: Bruno Mezenga, Uğur İnceman, İsmail Erdoğan.

Gidenler: Hasan Hüseyin Acar (Kayserispor), Felix Michel (AFC Eskilstuna), Dorukhan Toköz

(Beşiktaş/800 bin TL yetiştirme bedeli), Hasan Ayaroğlu.

Sözleşme Yenileyenler: Hürriyet Güçer, Semih Güler, Gökhan Siverek.

DENİZLİSPOR

Gelenler: Osman Özköylü (T.D)

Kiralık Gelenler: Canberk Aydın (Kayserispor)

Kiralıktan Dönenler: Şevki Çınar.

Sözleşmesi Bitenler: Patrick Friday Eze (Konyaspor), Darko Lazic (Alanyaspor), Hasan Kılıç

(Osmanlıspor), Alperen Babacan (Akhisarspor), Şefik Can Erel.

Gidenler: Hüseyin Atakan Üner (Altınordu)

ALTAY

Kiralıktan Dönenler: Hasan Demir, Çağrı Buğra Dişsiz, Aydın Bağ.

Sözleşmesi Bitenler: Emre Koyuncu (Ankaragücü), Maksut Taşkıran (Konyaspor)

Gündemdekiler: Burak Çalık (Balıkesirspor), Cihat Arslan (T.D)

HATAYSPOR

Kiralıktan Dönenler: Emin Altunay, Ömer Kızıldağ, Taylan Özgün, Sergen Öztürk.

Sözleşme Yenileyenler: Gökhan Sadi Karaduman, Caner Bağ, Akın Alkan, Yılmaz Özeren, İlhan Palut

(T.D)

AFJET AFYONSPOR

Kiralıktan Dönenler: Uğur Durmuş, Serdar Cansu, Ömer Faruk Ermeç.

Sözleşme Yenileyenler: Yasin Yener, Fatih Şerifoğlu, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu.