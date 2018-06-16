banner133

banner101

banner120
16 Haziran 2018 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Yeni sezon önce takımların transfer çalışmaları

    2017 – 2018 sezonun ardında, önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Ligde mücadele edecek takımlarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı.

    11 Haziran 2018 Pazartesi 13:23
    Bu haber 258 kez okundu
    Yeni sezon önce takımların transfer çalışmaları
     

    Haber: Semih Baykal

    2017 -2018 sezonunun bitiminin ardından Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Toto 1. Lige yükselirken, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Karabükspor takımları 1. Lige düştü. 1. Lig sezonunun sona ermesinin ardından Manisaspor, Samsunspor ve Gaziantepspor, Spor Toto 2. Lige düşen takımlar oldu. 2. Ligden Afyet Afyonspor, Hayatspor ve Altay takımları 1. Lige yükselen takımlar oldu. 2018 -2019 sezonunda 1. Ligde mücadele edecek takımlarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. 1. Lig takımlarında Gelen giden, kiralıktan dönen, sözleşmesi sona eren, sözleşme yenileyen ve gündemde olan isimler şu şekilde;

    BOLUSPOR

    Gelenler: Gökhan Köstereli, Hayrullah Bilazer(Darıca Gençlerbirliği)

    Kiralıktan Dönenler: Ozan Karabacak, Necati Yakuplar.

    Sözleşmesi Bitenler: Ahmethan Köse (Fenerbahçe), Pedro Franco (Beşiktaş), Caner Cavlan(Heerenveen), Rydell Poepon, Sefa Yılmaz, Özgür İleri, Guido Koçer, Furkan Şeker,

    Gidenler: Göksu Alhas (Adanaspor), Renato Arapi, Andre Santos, Ertuğrul Taşkıran, Alim Öztürk, İrfan Başaran, Pedro Franco (Beşiktaş), Sefa Yılmaz

    Sözleşme Yenileyenler: Mustafa Durak, Sait Karafırtınalar (T.D)

    GENÇLERBİRLİĞİ

    Gelenler: Erkan Sözeri (T.D), Bekir Yılmaz (Adanaspor), Hakan Arıkan (Osmanlıspor)

    Kiralıktan Dönenler: Cosmin Matei, Renato Escobar Baruffi, Berat Tosun.

    Sözleşmesi Bitenler: Uğur Çiftçi.

    Gidenler: Elvis Manu, Aydın Karabulut.

    Gündemdekiler: Selçuk Şahin (Göztepe)

    OSMANLISPOR

    Gelenler: Mustafa Reşit Akçay (T.D)

    Kiralıktan Dönenler: Umut Nayir, Cheick Diabate, Santiago Mele, Hasan Kılıç, Tugay Kaçar, Caner Arıcı,

    Cenk Kaplan.

    Sözleşmesi Bitenler: Raheem Lawal, Tonia Tisdell.

    Gidenler: Hakan Arıkan (Gençlerbirliği)

    Sözleşme Yenileyenler: Caner Arıcı.

    KARABÜKSPOR

    Kiralıktan Dönenler: Yolcu Mansız.

    Sözleşmesi Bitenler: Olafur Ingi Skulason, Luis Ibanez (Trabzonspor), Osman Çelik (Antalyaspor)

    Gidenler: Kerim Zengin.

    Gündemdekiler: Lomana LuaLua (Merit Alsancak Yeşilova), İlhan Parlak, Erdem Özgenç (Ankaragücü),

    Gökhan Alsan (Gazişehir FK), Yusuf Şimşek (T.D)

     BOLUSPOR

    Gelenler: Gökhan Köstereli ve Hayrullah Bilazer (Darıca Gençlerbirliği)

    Kiralıktan Dönenler: Ozan Karabacak, Necati Yakuplar.

    Sözleşmesi Bitenler: Ahmethan Köse (Fenerbahçe), Pedro Franco (Beşiktaş), Caner Cavlan

    (Heerenveen)

    Gidenler: Göksu Alhas (Adanaspor), Renato Arapi, Andre Santos, Ertuğrul Taşkıran, Alim Öztürk ve İrfan Başaran

    Sözleşme Yenileyenler: Mustafa Durak, Sait Karafırtınalar (T.D)

    ÜMRANİYESPOR

    Gelenler: Serkan Göksu (Altınordu), İsmet Taşdemir (T.D)

    Sözleşmesi Bitenler: Jean-Armel Drole (Antalyaspor)

    Sözleşme Yenileyenler: Merthan Açıl.

    GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK

    Gelenler: Yalçın Koşukavak (T.D)

    Kiralıktan Dönenler: Nathan Kabasele, Cihat Çelik.

    Sözleşmesi Bitenler: Ahmet Kesim ve Tugay Kaçar (Osmanlıspor), Serge Akakpo.

    Gidenler: Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Pierre Webo, Gürcan Gözüm.

    ALTINORDU

    Gelenler: Hüseyin Atakan Üner (Denizlispor), Sinan Osmanoğlu (Gazişehir FK)

    Kiralıktan Dönenler: Seydi Aksoy, Yusuf Yalçın Arslan.

    Sözleşmesi Bitenler: Deniz Vural.

    Gidenler: Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor), Serkan Göksu (Ümraniyespor), Uğur Arslan Kuru

    (Giresunspor)

    BALIKESİRSPOR

    Kiralık Gelenler: Sedat Şahintürk (Beşiktaş)

    Sözleşmesi Bitenler:Burak Çalık.

    Sözleşme Yenileyenler: Abdulkadir Özgen, Foxi Kethevoama, Tomislav Glumac, Cumali Bişi, Nizamettin

    Çalışkan, Mehmet Boztepe, Doğa İşeri, Muhammed Ali Doğan, Furkan Çil, Giray Bulak (T.D)

    İSTANBULSPOR

    Gelenler: Fatih Tekke (T.D)

    Kiralıktan Dönenler: Yunus Emre Yalçın, Tolga Şahin.

    Sözleşmesi Bitenler: Wellington (Leixoes), Okan Koçuk (Bursaspor), Oğuzhan Berber (Kayserispor),

    Yusuf Çoban (Alanyaspor)

    Gidenler: Zafer Şensoy ve Onur Kolay (Manisa BBSK)

    ELAZIĞSPOR

    Kiralıktan Dönenler: Ömer Yıldız.

    Sözleşmesi Bitenler: Ioan Hora (Akhisarspor), Murat Akça (Yeni Malatyaspor), Canberk Diilaver

    (Göztepe), Halil İbrahim Pekşen (Konyaspor), Serkan Kurtuluş, Emre Öztürk, Alpaslan Öztürk, Jeffrey

    Sarpong, Lamine Diarra.

    Gündemdekiler: Soner Tolungüç (T.D)

    GİRESUNSPOR

    Gelenler: Uğur Arslan Kuru (Altınordu)

    Kiralıktan Dönenler: Samet Yalçın.

    Sözleşmesi Bitenler: Fevzi Elmas, Henrique Almeida (Gremio), Batuhan Altıntaş (Hamburg), Recep

    Aydın ve Abdülkerim Bardakçı (Konyaspor), Caner Arıcı (Osmanlıspor), Kofi Atta (Bursaspor)

    Gidenler: Hakan Barış.

    Gündemdekiler: Ergin Keleş (Karabükspor)

    ADANASPOR

    Gelenler: Göksu Alhas (Boluspor), Kenan Karışık (Samsunspor)

    Kiralıktan Dönenler: Goran Karacic, Ahmet Dereli.

    Sözleşmesi Bitenler: Emre Can Coşkun (Göztepe)

    Gidenler: Bekir Yılmaz (Gençlerbirliği)

    Gündemdekiler: Ümit Yasin Arslan (Manisaspor)

    ADANA DEMİRSPOR

    Kiralıktan Dönenler: Ahmet Can Bağırkan.

    Sözleşmesi Bitenler: Atabey Çiçek (Başakşehir), Batuhan İşçiler (Bucaspor), Ömer Kandemir

    (Kayserispor), Issoumaila Lingane, Erhan Kartal.

    Gidenler: Robert Ndip Tambe.

    ESKİŞEHİRSPOR

    Kiralıktan Dönenler: Enes Akgün, Gökhan Kösoğlu, Feyzi Yıldırım, Serdar Yazıcı.

    Sözleşmesi Bitenler: Bruno Mezenga, Uğur İnceman, İsmail Erdoğan.

    Gidenler: Hasan Hüseyin Acar (Kayserispor), Felix Michel (AFC Eskilstuna), Dorukhan Toköz

    (Beşiktaş/800 bin TL yetiştirme bedeli), Hasan Ayaroğlu.

    Sözleşme Yenileyenler: Hürriyet Güçer, Semih Güler, Gökhan Siverek.

    DENİZLİSPOR

    Gelenler: Osman Özköylü (T.D)

    Kiralık Gelenler: Canberk Aydın (Kayserispor)

    Kiralıktan Dönenler: Şevki Çınar.

    Sözleşmesi Bitenler: Patrick Friday Eze (Konyaspor), Darko Lazic (Alanyaspor), Hasan Kılıç

    (Osmanlıspor), Alperen Babacan (Akhisarspor), Şefik Can Erel.

     Gidenler: Hüseyin Atakan Üner (Altınordu)

    ALTAY

    Kiralıktan Dönenler: Hasan Demir, Çağrı Buğra Dişsiz, Aydın Bağ.

    Sözleşmesi Bitenler: Emre Koyuncu (Ankaragücü), Maksut Taşkıran (Konyaspor)

    Gündemdekiler: Burak Çalık (Balıkesirspor), Cihat Arslan (T.D)

    HATAYSPOR

    Kiralıktan Dönenler: Emin Altunay, Ömer Kızıldağ, Taylan Özgün, Sergen Öztürk.

    Sözleşme Yenileyenler: Gökhan Sadi Karaduman, Caner Bağ, Akın Alkan, Yılmaz Özeren, İlhan Palut

    (T.D)

    AFJET AFYONSPOR

    Kiralıktan Dönenler: Uğur Durmuş, Serdar Cansu, Ömer Faruk Ermeç.

    Sözleşme Yenileyenler: Yasin Yener, Fatih Şerifoğlu, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu.

    Anahtar Kelimeler: 2017,, 2018, Sezonun, Ardında

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan Bayramı
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan KADIN GİRİŞİMCİ YÖNETİCİ OKULU EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KAN ve GÖZYAŞI
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ AKÇURAOĞLU YUSUF”LARDAN BUGÜNE”KIZILAY”IMIZ…
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SENİN ADINA KARAR VERENLER – HERŞEYİNE ...
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HANİ SINAV KALDIRILMIŞTI!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • İlhami Candemir İlhami Candemir NEDEN BÖYLE OLDUK
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BUNLARA PARA VERMEYİN !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Koltuk Sevdası
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NEREDE KALMIŞTIK
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN BAŞBAKAN YILDIRIM’IN BOLU GAFLARI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Santos’un Ateşle Dansı (ANALİZ)
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "KİM SOKTUYSA O ÇIKARSIN!"
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk YOLUN AÇIK OLSUN SAYIN HALİT YILDIZ
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129