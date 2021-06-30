Yeni sezon sponsoru Diadora



Haber: Aysun Beykoz

Kırmızı beyazlı oyuncular ve teknik heyet, geçtiğimiz yılda Diadora’nın distribütörü olan Abant Spor mağazası sahibi Ümit Yıldırım’ın katkılarıyla Diadora markasını tercih etmişti.

Bu sezonda forma ve kamp ürünleri olarak dünyaca ünlü Diadora markası ile anlaşan Beypiliç Boluspor’da yeni sezon ürünlerinin satışını kırmızı beyazlı taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

“Boluspor ve taraftarını yeni ürünlerle buluşturmaya kararlıyız”

Bolu’da faaliyet gösteren ve Diadora’nın distribütörü olan Abant Spor mağaza sahibi Ümit Yıldırım, “Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda şehrimizin takımı Bolusporumuzu en yeni ürünlerle buluşturmaya kararlıyız.” ifadelerine yer verdi.

“Boluspor dünya markalarından olan Diadora giyecek”

Bolu’da 3 yıldır Bahçelievler Mahallesi çiğdem sokakta faaliyet gösteren Abant Spor mağazasının sahibi Yıldırım, “Kısa sürede Bolu’da birçok spor branşında faaliyet göstermeye başladık. Bende bir Bolulu olarak bolunun en büyük değerlerinden biri olan Boluspor markasını dünya markalarından biri olan Diadora markasıyla buluşmasında aracı olmaktan dolayı çok mutluyum.” dedi.