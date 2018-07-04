HABER:Kasım Şahin

Geçtiğimiz Pazartesi günü kendi tesislerinde yeni sezon için Boluspor kampa girdi. Teknik Direkötr Sait Karafırtınalarönerliğinde gerçekleşen kampta futbolcular güne iki idman yapıyor. Futbolcular sabah Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen ilk çalışmalarda, ısınma ve core antrenman ile başladı. Daha sonra pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alan oyunu ve koşu ile sona erdi. Kırmızı beyazlı futbolcular, akşam üzeri gerçekleştirilen ikinci antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde, eklem hareketliliği ile başlayan antrenman denge çalışması ile devam etti. Daha sonra pas çalışması gerçekleştirilirken, dayanıklılık amaçlı oyun ve koşu ile antrenman sona erdi.