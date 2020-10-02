Yeni sezonda yeni kurallar uygulanıyor

Haber: C.Kutay Aykan

Bu sezon uygulanan öne çıkan yeni oyun kuralları şöyle:

- Penaltı atışı sırasında kalecinin ihlalde bulunması ve atışın tekrarı halinde kaleciye ilk ihlalde sadece uyarı yapılacak, sonraki ihlallerde ise kaleci sarı kartla cezalandırılacak.

- Penaltı atışlarında kalecinin ihlaline rağmen topun kaleye isabet etmemesi halinde kalecinin bu hareketi vuruşu kullanan oyuncuyu etkilememişse atış tekrarlanmayacak.

- Elle oynama ihlallerinde kolun üst sınırı, koltuk altı bölgesinin alt hizası olarak kabul edilecek.

- Kaleci kendi ceza sahası içerisinde elle oynama izni olmadığı halde topa elle müdahale ederse, rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilecek ama disiplin cezası uygulanmayacak. Ancak kalecinin, oyunun başlamasının ardından top bir başka oyuncuya değmeden topu tutması ve bu ihlalin umut vaat eden bir atağı durdurması halinde kaleci disiplin cezası alacak.

- Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından bir pozisyon sonrasında "açık ve bariz hata" ya da "gözden kaçan ciddi olay" olduğunun tespiti halinde bu bilgi hakeme iletilecek, hakem bu durumda bir inceleme başlatılıp başlatılmayacağına karar verecek.

Öte yandan Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişiklikle resmi müsabakalarda ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcular, aynı kategorideki takip eden maçta otomatik olarak cezalı duruma düşecek. Bu durumda futbolcu ayrıca disiplin kurullarınca ceza almazsa, diğer kategorilerdeki müsabakalarda oynayabilecek.