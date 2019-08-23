Yeni Sezonun Planlaması Yapıldı

Haber: Esra Perçin

Gerçekleştirilen toplantıda Bolu ASKF, TFF, TFFHD temsilcilerinin yanı sıra kulüp yöneticileri ve antrenörler de katıldı. Toplantıda kulüp temsilcilerine 2019-2020 sezonu amatör futbol liglerinde uygulanacak esaslar hakkında bilgiler de verildi. Toplantıda konuşan ASKF Bolu Şube Başkanı Zekeriya Gökmen geçen sezon şampiyon olan takımları tebrik ederek sözlerine başladı. Müsabakalarda şampiyonluklar kadar centilmenliğin de önemli olduğunu vurgulayan Gökmen, “Takımlarımız önemli mücadeleler verdiler. Geçtiğimiz sezon Temmuz ayının 2.haftasına kadar sürdü. 2019-2020 sezonuna katılacak takımlara başarılar diliyorum. Geçen seneden doğru ve yanlışları değerlendireceğiz” dedi. TFF İl Temsilcisi Cemallettin Metin ise sezon planlaması yaptıkları ilk toplantıya kulüplerin yarısının katılmamasının üzücü olduğunu belirterek, “Eksiklikleri ve yapılacakları konuşmak istedik” dedi. Bazı liglerin tarihlerinin değiştiğini söyleyen Metin U19, U17, U16, U15 ve U14 ligleri hakkında bilgiler verdi. Metin, “Kulüplere dağıtımız kataloglarda bilgiler var. Lisansların çıkması için dikkat edilmesi gerekenler var. 2002-2008 doğumlu futbolcular yani U12-U17 ligleri oyuncularının transfer işlemleri için kulüplerden muvafakatname almak gerekiyor. Bölgesel Amatör Lige katılan takımların en az 3, altyapı gruplarında mücadele edecek olan takımların en az 1 lige katılma zorunluluğu bulunuyor. Altyapı liglerine katılmak isteyen takımlara malzeme ve sporcu desteği vereceğim. U11, U12, U13 liglerine en az 12-13 takım katılmasını isteriz. 20 amatör takımın olduğu Bolu’da altyapı takımlarının az olması üzücü” dedi.

Eylül Sonunda Heyecan Başlıyor

Metin, 1.Amatör ligin bu sezon Ekim ayının 2-3.haftalarında, U14-U16 liglerinin 20-22 Eylül tarihlerinde başlayacağını söyledi. U19 ligi Nisan, U15 ligi Mayıs, U17 ligi ise Haziran ayında başlayacak.

Yabancı Oynayabilecek

Metin bu yıl amatör ligde mücadele edecek takımların BAL baraj maçı hariç 2 yabancı oynatabileceklerini belirtti. Diğer yandan amatör ligde yaşı büyük (1989 ve daha büyük doğumlu) 5 futbolcu, yaşı küçük (1997 doğumlu ve daha küçük) 5 oyuncu oynayabileceğini de ifade etti. Oyun kurallarının değiştiğini söyleyen Metin isteyen kulüplerin hakemlerden eğitim alabileceğini de belirtti. Metin bu yıl İl Özel İdareden gelecek olan paranın Amatörevi’nin çatı tadilatında kullanacağını belirterek kulüplerin bu yıl bu kaynağını kullanamayacağını da sözlerine ekledi.