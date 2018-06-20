Haber: Semih Baykal

Boluspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Berkay Dabanlı transferiyle ilgili şunları söyledi; “Öncelikle Başkanımıza ve Ertuğrul Sağlam hocamıza teşekkür ederim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah bu yolu beraber gideriz. Sonu umarım Süper Lig olur. Bende bunun için her şeyi yapacağım. İnşallah sezon sonunda hep birlikte mutlu bir tatile gideriz.”

Berkay Dabanlı’yı tanıyalım:

27 Haziran 1990, Frankfurt doğumlu olan Berkay Dabanlı, stoper oynamaktadır. Futbola Almanya’da başlayan Dabanlı, Leverkusen II, FSV Frankfurt II, Kayserispor, Eskişehirspor, Nürnberg, Rot-Weiss Erfurt, Chemnitzer takımlarında forma giymiştir. Kayserispor ve Eskişehirspor formaları ile Süper Lig’de 33 maça çıkan Dabanlı, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupasında 12 maça çıkarak, 2 gol kaydetmiştir.