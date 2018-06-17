Haber: Esra Öztürk

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 1. Ligi ekiplerinden Sarıyer Belediyespor, geçtiğimiz sezon Bolu Belediyespor kadrosunda yer alan 1994 doğumlu istatistik antrenörü Görkem Kazan ile anlaştı. Tuttuğu istatistiklerle şimdiye kadar bulunduğu takımlara yön veren başarılı ve tecrübeli antrenör Görkem Kazan, sırasıyla Altekma Tevfik Fikret Lisesi Spor Kulübü, Rota Koleji,Milas Belediyespor, Salihli Belediyespor ve Bolu Belediyespor’da görev aldı. Antrenörlük kariyerinin yanı sıra sporcu geçmişi de bulunan Görkem Kazan, 2005 – 2012 yılları arasında Arkasspor bünyesinde Yaş Grubu Türkiye 3.lüğü, Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, Liseler Türkiye 3.lüğü ve Gençler Ligi (PAV) Türkiye 3.lüğü yaşamıştı.