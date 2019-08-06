Yeni transferler takıma katıldı

Haber: Esra Öztürk

2019-2020 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Boluspor, kendi tesislerinde yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Saat 10:00’da başlayan sabah antrenmanı yaklaşık 1 buçuk saat sürerken, kırmızı beyazlıların yeni transferleri de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Mustafa yuvada kaldı

Kırmızı beyazlı formayı son iki sezondur terleten ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini alan tecrübeli kanat oyuncusu Mustafa Durak, yeniden Boluspor ile sözleşme imzaladı ve uzun bir aradan sonra takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Durak takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde çalıştı.

Dodo ilk antrenmanına çıktı

Giray Bulak'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Boluspor, orta sahasına önemli bir takviye yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, Brezilyalı ön libero Dodo ile anlaştı. Ülkemizde daha önce Giresunspor forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Katar SC'ye transfer olmuştu. Dodo, 20 maçta oynarken; rakip ağları 1 kez sarstı. Yarenler, bu transfer döneminde orta sahasına 3. takviyesini yaptı. Kırmızı beyazlılar daha önce Bilal Kısa ve Cumali Bişi'yi renklerine bağlamayı başarmıştı. Dodo takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde çalışan bir diğer isim oldu.

Tecrübeli stoper takımla çalıştı

Daha önce sırasıyla; Denizlispor, İstanbulspor, B.B Denizlispor, Turgutluspor, Nazilli Belediyespor, Akhisar Belediyespor, Bursaspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor formalarını giyen tecrübeli stoper İsmail Konuk’da ilk antrenmanına çıktı. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen Konuk, Adana ekibi ile 11 maçta forma giydi ve 707 dakika sahada kaldı. Konuk ta takımdan ayrı çalışan isimlerden biri oldu.

Roger İdmanda yer aldı

Öte yandan Boluspor’da hafif sakatlığı bulunan Batuhan Altıntaş takımdan ayrı hafif bir çalışma yaptı. Denemeye alınan İsviçre’nin 3.lig takımlarından Juventus Zürich forması giyen ve 11 maçta 5 gol kaydeden gelen siyahi oyuncu Roger da idmanda yer aldı.