Haber: Erdal Tanrıverdi

Mücadeleye Boluspor adına yeni transferler damgasını vurdu. Boluspor'da ilk golün asistini yeni transferlerden Guido Koçer yaparken, golü atan da bir diğer yeni transfer Musa Sinan Yılmazer oldu. Musa Sinan Yılmazer kazanılan penaltının da kahramanıydı. Diğer taraftan oyuna 2.yarıda giren Vrede tartışılan pozisyonda güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek klasını gösterdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesi ile gol değeri kazanmadı. Son olarak yeni transferlerden Alim Öztürk ise uzatma dakikalarında attığı golle Boluspor'a 1 puanı getiren isim oldu.