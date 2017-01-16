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    • Yeni Yıl Piyangosu

    Boluspor`a yeni yılın piyangosunda Aleksander Prijovic çıktı.

    16 Ocak 2017 Pazartesi 12:02
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    Yeni Yıl Piyangosu

    Haber: Aysun Beykoz

    Geçen sezon Boluspor`dan Polonya temsilcisi Legia Varşova takımına transfer olan Aleksander Prijovic Yunan takımı Paok ile anlaşmak üzere. Geçen sezon Prijovic`in transferi konusunda Polonya temsilcisi ile anlaşan Savaş Abak ve yönetimi bu futbolcunun başka bir takıma transferi söz konusu olduğunda, Boluspor transfer bedelinin %15ini alacaktı.

    Yunan ekibi golcü oyuncu için Legia Varşova`ya 2.2 Milyon Euro transfer teklifi yaparken tarafların anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Bu transfer gerçekleşirse kırmızı beyazlı ekibimiz 1 Milyon 250 Bin Türk Lirasını kasasına koyacak.

    Boluspor`da oynadığı bir sezonda 31 maça çıkan ve 16 gol kaydeden Pirijovic Boluspor`dan 530 bin Euro bedelle Polonya`nın yolunu tutmuştu.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor`a, Yeni, Yılın, Piyangosunda, Aleksander

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