Yeni Yönetimde Kimler Yer Alıyor?

Haber: Erdal Tanrıverdi
Boluspor Kongresinde Başkan adayı olan Abdullah Abat’ın Yönetim kurulu belli oldu. Abat’ın Yönetim Kurulunda şu isimler yer aldı;
YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
1-Abdullah Abat
2-Ercan Açıkalın
3-İlhami Akça
4-Rahmi Aksoy
5-Ufuk Alın
6-Kenan Altundağ
7-Alper Altuntaş
8-Yasin Atasayar
9-Murat Avcı
10-Abdullah Ayarcan
11-Ferhat Bağcı
12-Sinan Barut
13-Fevzi Canbek
14-Kemal Ceylan
15-Suat Çelen
16-Fazıl Çiftçi
17-Sezai Doğanay
18-İsmail Duru
19-Rıdvan Erbaş
20-İbrahim Ercan
21-Haşim Erdoğan
22-Tamer Erdoğan
23-Cem Karsu
24-Gazi Konuk
25-Sefa Korkmaz
26-Şaban Kök
27-Sefa Meral
28-Ahmet Örnekbaş
29-Ümit Özçakır
30-Oğuzhan Özçelik
31-Mehmet Erhan Özdemir
32-Rasim Özdemir
33-Burak Özkan
34-Nejat Öztürk
35-Adem Soykan
36-Hakan Surkit
37-Serkan Süzgen
38-Yavuz Selim Şabablı
39-Ali Şen
40-Murat Sarper Şen
41-Hüseyin Tayşi
42-Aydoğan Tekin
43-Tacettin Turan
44-Kadir Uzun
45-Ahmet Uzunoğlu
46-Abdullah Sefa Üstün
47-Emrah Yaman
48-Ümit Yaman
49-Vedat Yardemir
50-Serdar Yıldız
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
1-Musa Çetin
2-Sadettin Onur Başkurt
3-Tolga Becikoğlu
4-Mine Erbek
5-Sinan Darak
6-Gökhan Özçelik
7-Bedirhan Erdoğan
8-Mevlüt Sefa Özçelik
9-Koray Varlık
10-Ömer Sadık Alaşa
11-Savaş Sakarya
12-Ali İsmet Atik
13-Onurhan Özçelik
14-Hasan Koçyiğit
15-Zeki Varlık
16-Gökhan Çiçekdenk
DENETİM KURULU ASİL ÜYELER
1-Gökhan Dere
2-İlkay Bağatır
3-Ömer Zeren
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER
1-Erkan Özdemir
2-Zihni Öztürk
3-Mehmet Altıngün