Yeni Yönetimde Kimler Yer Alıyor?

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor Kongresinde Başkan adayı olan Abdullah Abat’ın Yönetim kurulu belli oldu. Abat’ın Yönetim Kurulunda şu isimler yer aldı;

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

1-Abdullah Abat

2-Ercan Açıkalın

3-İlhami Akça

4-Rahmi Aksoy

5-Ufuk Alın

6-Kenan Altundağ

7-Alper Altuntaş

8-Yasin Atasayar

9-Murat Avcı

10-Abdullah Ayarcan

11-Ferhat Bağcı

12-Sinan Barut

13-Fevzi Canbek

14-Kemal Ceylan

15-Suat Çelen

16-Fazıl Çiftçi

17-Sezai Doğanay

18-İsmail Duru

19-Rıdvan Erbaş

20-İbrahim Ercan

21-Haşim Erdoğan

22-Tamer Erdoğan

23-Cem Karsu

24-Gazi Konuk

25-Sefa Korkmaz

26-Şaban Kök

27-Sefa Meral

28-Ahmet Örnekbaş

29-Ümit Özçakır

30-Oğuzhan Özçelik

31-Mehmet Erhan Özdemir

32-Rasim Özdemir

33-Burak Özkan

34-Nejat Öztürk

35-Adem Soykan

36-Hakan Surkit

37-Serkan Süzgen

38-Yavuz Selim Şabablı

39-Ali Şen

40-Murat Sarper Şen

41-Hüseyin Tayşi

42-Aydoğan Tekin

43-Tacettin Turan

44-Kadir Uzun

45-Ahmet Uzunoğlu

46-Abdullah Sefa Üstün

47-Emrah Yaman

48-Ümit Yaman

49-Vedat Yardemir

50-Serdar Yıldız

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1-Musa Çetin

2-Sadettin Onur Başkurt

3-Tolga Becikoğlu

4-Mine Erbek

5-Sinan Darak

6-Gökhan Özçelik

7-Bedirhan Erdoğan

8-Mevlüt Sefa Özçelik

9-Koray Varlık

10-Ömer Sadık Alaşa

11-Savaş Sakarya

12-Ali İsmet Atik

13-Onurhan Özçelik

14-Hasan Koçyiğit

15-Zeki Varlık

16-Gökhan Çiçekdenk

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER

1-Gökhan Dere

2-İlkay Bağatır

3-Ömer Zeren

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1-Erkan Özdemir

2-Zihni Öztürk

3-Mehmet Altıngün