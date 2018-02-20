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20 Şubat 2018 Salı
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    • Yeniaçağa, Metal’e dayanamadı

    Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde( BAL) mücadele eden Yeniçağaspor, Türk Metal Kırıkkale Spor’u konuk etti. Yeniçağa’da oynanan mücadeleyi Kırıkkale takımı 1-0 kazandı.

    20 Şubat 2018 Salı 14:06
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    Yeniaçağa, Metal’e dayanamadı

    Haber: Semih Baykal

    Spor Toto BAL 6. Grupta mücadele eden Yeniçağaspor, ligin 19.haftasında Türk Metal Kırıkkale Spor’u konuk etti. Bolu Yeniçağa İlçe Stadında oynanan mücadeleyi Türk Metal Kırıkkale Spor 1-0 kazandı. Türk Metal Kırıkkale takımına galibiyeti getiren golü 74.dakikada Salih Kılavuz kaydetti. Hanesine 3 puanı yazdıran Türk Metal Kırıkkale Spor, 37 puanla 3.sıraya yükselirken, Yeniçağaspor ise 10 puanla 12.sırada kaldı. Yeniçağaspor ligin 20.haftasında Bartınspor’a konuk olurken, Türk Metal Kırıkkale Spor ise 100. Yıl Soğuksuspor’u konuk edecek.

    Stad: Yeniçağa İlçe Stadı

    Hakemler: Gökhan Alkayalar, Batuhan Akkuş, Alperen Aksu, Aytaç Çobanoğlu

    Yeniçağaspor: ** . Furkan Burak Hacıeyüpoğlu, ** Muhammed Ertan, ** Suat Erol, ** Mert Güngör, ** Murat Akman, ** Ertan Karanfil, ** Tarık Tekinalp, ** Serkan Açıkalın, ** Bayram Öztürk, ** Furkan Birdal, ** Eşref Şimşek

    Türk Metal Kırıkkale Spor: ** Abdulkadir Erdoğan, ** Bünyamin Karabaşoğlu, ** Şervan Örenç, ** Salih Kılavuz, ** Ümit Kale, ** Özgür Şengüler, ** Kaıumzhan Sharıpov, ** Emrah Dursun, ** Ceyhun Çağlar, ** Uğur Kütük, ** Fatih Görücü

    Gol: 74.dk Salih Kılavuz (Türk Metal Kırıkkale Spor)

    Sarı Kartlar: 86. Dk Ertan Karanfil ( Yeniçağaspor), 26.dk Ümit Kale, 70.dk Abdulkadir Erdoğan (Türk Metal Kırıkkale Spor)

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, Bölgesel, Amatör, Liginde(

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