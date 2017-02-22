Haber: Aysun Beykoz

Karşılaşmanın ilk yarısında üstünlüğü ele alan Yeniçağspor rakip takım üstünde kurduğu baskı sonucu devrenin sonunda 43. Dakikada Berkay’ın ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarı iki takımın karşılıklı ataklarına rağmen Yeniçağ skoru korumayı başararak maçta 1-0 galip gelmeyi başardı. Bu sonuçla 4. hafta sonunda Yeniçağ topladığı 10 puanla play-off gurubunda liderliğe yükseldi.

Saha: Karayaçayır Sentetik 1

Yeniçağspor: Murat Demir, Muhammed, Yetiş, Murat Akman, Suat, Cengizhan, Eşref, Berkay, Harun, Tarık, Emre

Bolu Belediyespor: Enis, Ömer, Semih, Tayfun, Mete, Atacan, Oğuzhan, Oğuz, İsa, M.Can, Hasan

Gol: Dk. 43 Berkay ( Yeniçağ)