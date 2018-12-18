Haber: Esra Öztürk
Haftasonunda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi sahasında oynanan maçı ekibimiz 2-1 kaybetti. Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) ilk devre dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. BAL 6. Grup’ta ilk devrenin son haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Akşehirspor 5-1 Ankara DSİ
Karaman Belediyespor 1-1 Çubukspor
Keçiören Bağlumspor 4-1 Anadolu Üniversitesi
Sarayönü Belediyespor 1-1 Sandıklıspor
Yeni Çayağzıspor 1-1 Yeniçağaspor
1926 Polatlı Belediyespor 1-3 Kırıkkale Büyük Anadoluspor
BAL’da 2. devre 20 Ocak’ta başlayacak.
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