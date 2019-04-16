Yeniçağa Amatör Lige Düştü

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Ligi 6. Grupta mücadele eden temsilcimiz ligin 25. Haftasında deplasmanda Keçiören Belediyesi BağlumSpor’a konuk oldu. Mücadele önceki gün saat 14.00’da Ankara Bağlum Belediye Stadında oynandı. Temsilcimiz maçın 29.dakikasında Oğuz Erdem’in kaydettiği golle mücadelede 1-0 yenik duruma düştü. İlk yarının geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Yeniaçağaspor, devre arasına 1 – 0 mağlup girdi. Eren Erol 54.dakikada Yeniçağa adına beraberlik golünü kaydederek skoru 1 – 1’e getirdi. 82.dakikada bir kez daha sahneye çıkan Oğuz Erdem, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydederek BağlumSpor’u 2 – 1 öne geçmesini sağladı. Ankara deplasmanından 2 – 1 mağlup ayrılan Yeniçağaspor haftayı puansız kapatarak 2 yıl üst üste mücadele ettiği BAL liginden düşmesi kesinleşmiş oldu.

Stat: Ankara Bağlum Belediye

Hakemler: Volkan Gündoğdu, Ünal İpek, Soner Koncagül, Fatih Okhan

Keçiören Belediyesi Bağlum Spor: Ramazan Kiraz, Mustafa Kaynak, Emrehan Koşmaz, Erdem Salman, İbrahim Demir, Türkay Şengönül, SahıdTuray, Hüseyin Emre Güner, İsmail Cansın Denizli Oğuz Erdem, Çağrı Yasan

Yeniçağa Spor: Batuhan Köksal, Taner Keskin, Mustafa Keleş, Serkan Açıkalın, Hacı Mehmet Yalçın, Süleyman Köse, Eren Erol, Mert Güngör, Furkan Birdal, DachıKırkıtadze, Özay Bayrak,

Goller: 29. Dakika – 82. Dakika Oğuz Erdem (Keçiören Belediyesi Bağlum Spor), 54. Dakika Eren Erol ( Yeniçağa)

Sarı Kartlar: 44. Dakika Mert Güngör, 79. Dakika Hasan Kasap ( Yeniçağaspor), 86. Dakika SahıdTuray (Keçiören Belediyesi Bağlum Spor)

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 11:42