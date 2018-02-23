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23 Şubat 2018 Cuma
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    • Yeniçağa Bartın yolcusu

    Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi 6. Gurupta yer alan Yeniçağaspor takımı Bartınspor takımıyla karşılaşacak.

    23 Şubat 2018 Cuma 13:33
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    Yeniçağa Bartın yolcusu
    Haber: Esra Öztürk

    TFF Bölgesel Amatör Ligi 6.grupta mücadele eden Yeniçağaspor takımı ligin 20.haftasında Bartınspor takımına konuk olacak. Mücadele 25Şubat Pazar günü saat 14.00’da Bartın Atatürk Stadyumunda oynanacak.Yeniçağaspor takımı ligde geri kalan 19 haftada 11 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. 11 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.Yeniçağa takımı bu maçlardan topladığı 10 puanla 12.sırada yer alıyor. Evren Aydın Akbaş yönetimindeki Yeniçağa takımı ligin 19.haftasında Türk Metal KırıkkaleSpor’u konuk etti.Yeniçağa İlçe Stadında oynanan mücadeleyi Türk Metal Kırıkkale Spor 1-0 kazandı. Kırıkkale Spor’a galibiyeti getiren golü 74.dakikada Salih Kılavuz kaydetti. Bartınspor ise ligin geri kalan haftalarda 11 mağlubiyet, 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bartın temsilcisi topladığı 39 puanla 2.sırada yer alıyor.Bartınspor ligin 19.haftasında Sincan Belediyespor’a konuk oldu. Ankara Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadında oynanan mücadeleyi Bartınspor 2-1 kazandı. Bartınspor’a galibiyeti getiren golleri 60.dakikada Eray Şekerci ve 90+4.dakikada Kaan Akar kaydetti.  Sincan Belediyespor’un tek golünü ise 5.dakikada Ömer Çorumlu kaydetti. TFF Bölgesel Amatör Ligi 6.grubun 20.hafta fikstürü şu şekilde;

    24 Şubat Cumartesi:

    14.00: Kastamonu ( Hasan Doğan Spor Tesisleri): Kastamonu Özel İdare Köy HİZ.Spor – MKE Kırıkkalespor

    25 Şubat Pazar:

    14.00: Ankara ( Çubuk İlçe Stadı): Çubuk Spor Futbol A.Ş – 1074 Çankırı Spor

    14.00: Ankara ( Bağlum Belediye Stadı): Keçiören Belediyesi Bağlum Spor – Sincan Belediyespor

    14.00: Bartın (Atatürk Stadı): Bartınspor – Yeniçağaspor

    14.00: Kırıkkale ( Fikret Karabudak): Türk Metal Kırıkkale Spor – 100. Yıl Soğuksuspor

    14.00: Kırşehir (Ahi Stadı): Kırşehir Belediye Spor – KDZ. Ereğli Belediye Spor

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Futbol, Federasyonu, Bölgesel, Amatör

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