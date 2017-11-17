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17 Kasım 2017 Cuma
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    • Yeniçağa, Çubukspor’u konuk ediyor

    Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi 6. Gurupta yer alan Yeniçağaspor takımı Çubukspor Futbol A.Ş takımıyla karşılaşacak.

    17 Kasım 2017 Cuma 11:49
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    Yeniçağa, Çubukspor’u konuk ediyor

    Haber: Gönül Olutürk

    TFF Bölgesel Amatör Ligi 6.grupta mücadele eden Yeniçağaspor takımı ligin 9.haftasında Çubukspor Futbol A.Ş. takımını konuk ödenecek. Mücadele 19 Kasım Pazar günü saat 14.00’da Yeniçağa İlçe Stadında oynanacak. Ligde geri kalan haftalarda Yeniçağaspor takımı 4 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Yeniçağa takımı bu maçlardan topladığı 5 puanla 11.sırada yer alıyor. Evren Aydın Akbaş yönetimindeki Yeniçağa takımı ligin 8.haftasında Keçiören Belediyesi Bağlum Spor’a konuk oldu. Ankara Bağlum Belediye Stadında oynanan mücadeleyi ev sahibi takım Keçiören Belediyesi Bağlum Spor takımı 5-2 kazandı. Ankara temsilcisi Çubukspor ligin geri kalan haftalarında 5 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti. Takım ligde şuana kadar mağlubiyeti bulunmayan üç takımdan biri olarak gözlemleniyor. Sarı mavili takım yenilgi almadan ilerlediği grupta topladığı 11 puan 6.sırada yer alıyor. Tahir Çopur’un öğrencileri sahasında Sincan Belediyespor’u konuk etti. Ankara Çubuk İlçe Stadında oynanan mücadele karşılıklı gollerle 2-2 berabere sonuçlandı.TFF Bölgesel Amatör Ligi 6.grubun 9.hafta fikstürü şu şekilde;

    19 Kasım Pazar

    14.00: Sincan Belediyespor -  Kastamonu Özel İdare Köy Hiz. Spor ( Ankara – Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı)

    14.00: Yeniçağa – Çubukspor Futbol A.Ş. ( Bolu – Yeniçağa Stadı)

    14.00: 100. Yıl Soğuksuspor – Keçiören Belediyesi Bağlum Spor ( Karabük – Yenice İlçe Stadı)

    14.00: Devrek Belediyespor – Bartınspor ( Zonguldak – Devrek İlçe Stadı)

    14.00: MKE Kırıkkalespor – KDZ.  Ereğli Belediyespor ( Kırıkkale – Fikret Karabudak Sradı)

    14.00: 1074 Çankırı Spor – Kırşehir Belediye Spor ( Çankırı – Çankırı Atatürk Stadı)

     

     

     

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Futbol, Federasyonu, Bölgesel, Amatör

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