Haber: Semih Baykal

Bölgesel Amatör Lig 6.grupta kümede kalma mücadelesi veren Yeniçağaspor, deplasmanda Devrek Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Son 3 maçta topladığı 7 puanla müthiş bir çıkış yakalayan Devrek Belediyespor saha ve seyircisi önünde galibiyet için sahaya çıktı. İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçın ikinci yarısında baskılı oynayan Devrek Belediyespor rakibi karşısında bir türlü istediği gole ulaşamadı. Gol aradığı dakikalarda kalesinde zaman zaman tehlike yaşayan Devrek Belediyespor 85.dakikada Eşref’in attığı gole engel olmadı. Bu dakikadan sonra beraberlik için yüklenen Devrek Belediyespor sahadan 1-0 yenik ayrılarak büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Bu sonucun ardından 14 puanda kalan Devrek Belediyespor büyük üzüntü yaşarken, son sıradaki Yeniçağaspor ise 10 puana yükselerek 1 sıra yukarı çıkmayı başardı.