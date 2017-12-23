Haber: Esra Öztürk

TFF Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Yeniçağaspor takımı ligin 13.haftasında MKE Kırıkkalespor’u konuk etti. Yeniçağa İlçe Stadında oynanan mücadeleyi MKE Kırıkkalespor takımı 22.dakikada Cengiz’in golüyle 1-0 kazanmayı başardı. 3 puanı hanesine yazdıran MKE Kırıkkalespor takımı puanını 9’a çıkararak devre arasına 10.sırada gireken, Yeniçağaspor takımı 5 puanla son sırada kaldı. Bu maçlar sonunda Bölgesel Amatör Ligi devre arasına girdi.

Stat: Yeniçağa İlçe Stadı

Hakemler: Halil İbrahim Kızılcan, Fettah Büyükyıldız, Ozan Burak Akduman, Emre Küçük

Yeniçağaspor: Batuhan, Muhammed, Suat, Murat, Mert, Ertan, Serkan (53.dk.Feyyaz), Recep Emre, Ferit (65.dk.Eşref), Tarık, Serkan (84.dk.Barış)

MKE Kırıkkalespor: Engin, Emre, Ahmet, Ümit, Cengiz, Cengizhan, Mehmet, Abdullah, Mustafa (51.dk.Osman), Abdurrahman (79.dk.Uğur), Serdar (90.dk.Görkem)

Gol: 22.dk.Cengiz (MKE Kırıkkalespor)

Sarı Kartlar: 60.dk.Ferit, 90.dk.Eşref (Yeniçağaspor), 56.dk.Serdar (Kırıkkalespor)

BAL 6.Grubunun 13.haftasında alınan sonuçlar şu şekilde;

16 Aralık Cumartesi

14.00: Türk Metal Kırıkkale Spor – Kastamonu Özel İdare Köy Hiz. Spor: 0 – 1

17 Aralık Pazar

14.00: Bartınspor – Çubukspor Futbol A.Ş: 2 – 0

14.00: Sincan Belediyespor – 1074 Çankırı Spor: 3 – 0

14.00: Yeniçağaspor – MKE Kırıkkalespor: 0 – 1

14.00:Devrek Belediyespor – Kırşehir Belediye Spor: 1 – 4