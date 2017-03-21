Haber: Aysun Beykoz
Stad: Karaçayır
Yeniçağspor takımı ilk 11:*** Murat Demir, **Murat Cambazlar, **Yetiş Karageyer, **Muhammed Ertan, **Suat Erol, **Erhan Yalçın, ***Eşref Şimşek, **Serhat Acar, **Cengizhan Koç, **Tarık Tekinalp, **Emre Öztürk
Kıbrıscıkspor takımı ilk 11: * Erhan Çakır, * Metin Çayır, * Onur Konuk, * Emre Çolak, * Tunahan Özdemir, * Samet Güney, * Taner Keskin, * Onur Aytar, * Engin Gerim, *İshak Akyıldız, **Samet Say
Goller: dk - 19Eşref Şimşek, dk - 41Eşref Şimşek, dk – 61EşrefŞimşek, dk –75 Serkan Ünal, dk - 83Serkan Ünal, ( Yeniçağspor), dk – 90+Samet Say, (Kıbrıscıkspor)
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