banner128

banner101

21 Mart 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Yeniçağa doludizgin: 5-1

    Bolu 1. Amatör Play Off Liginin 8. haftasında Yeniçağspor ile Kıbrıscıkspor karşı karşıya geldi. Karaçayırda oynanan mücadeleyi Yeniçağspor, 5-1 kazandı.

    21 Mart 2017 Salı 12:42
    Bu haber 45 kez okundu
    Yeniçağa doludizgin: 5-1

    Haber: Aysun Beykoz

    Stad: Karaçayır

    Yeniçağspor takımı ilk 11:*** Murat Demir, **Murat Cambazlar, **Yetiş Karageyer,  **Muhammed Ertan, **Suat Erol, **Erhan Yalçın, ***Eşref Şimşek, **Serhat Acar, **Cengizhan Koç, **Tarık Tekinalp, **Emre Öztürk

    Kıbrıscıkspor takımı ilk 11: * Erhan Çakır, * Metin Çayır, * Onur Konuk, * Emre Çolak,  * Tunahan Özdemir, * Samet Güney, * Taner Keskin, * Onur Aytar, * Engin Gerim, *İshak Akyıldız, **Samet Say

    Goller: dk - 19Eşref Şimşek, dk - 41Eşref Şimşek, dk – 61EşrefŞimşek, dk –75 Serkan Ünal, dk - 83Serkan Ünal, ( Yeniçağspor), dk – 90+Samet Say, (Kıbrıscıkspor)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, 1., Amatör, Play, Off

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KAYMAKLI KADAYIF
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ANA DİLİNDEN ÇANAKKALE
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Atatürk'ü Fatih Camisinde yuhalamışlardı!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Türkiye satılıyor
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O KIZLA DANS EDEBİLİR MİSİNİZ?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ESKİŞEHİR”den sonra”GNC”de “BOLU”mu?..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sen Var Olduğun Kişi Değilsin
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR BİR BAŞKA BAŞKAN
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Hayır, Çıkma İhtimali Var mı?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSTİKRAR YA DA KAOS
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Suat Tosun Suat Tosun BÜYÜLEYİCİ ORGAN BAĞIRSAK
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129