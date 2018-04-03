Haber: Esra Öztürk

Spor Toto BAL 6. Grupta mücadele eden Yeniçağaspor,ligin 25.haftasında Kırşehir Belediye Spor’a konuk oldu. Mücadeleyi Ereğli Belediye Spor2 – 1 kazandı. Maçtaki bütün goller konuk takım Kdz. Ereğli Belediyespor’dan geldi. Ereğli Belediyesine galibiyeti getiren golleri 53.dakikada OrujBalashlı ve 69.dakikada Aydın Çetinden geldi. Kdz. Ereğli Belediye Spor’dan Hami Baytar 63.dakikasında topu kendi kalesine yolladı. Kdz. Ereğli Belediye Spor bu galibiyetle puanını 52’ye çıkararak 3.sıradaki yerinin korudu. Yeniçağaspor ise 10 puanla 12.sırada yer aldı. Yeniçağaspor ligin 26.haftasında MKE Kırıkkalespor’a konuk olurken, Kdz. Ereğli Belediye Spor ise 100. Yıl Soğuksuspor’u konuk edecek.

Stat: Yeniçağa İlçe Stadı

Hakemler: Batuhan Bayar, Mehmet Taşdemir, MücahidAdem Çelebi, Oğuzhan Muhammed Yatci

Yeniçağaspor: ** Batuhan Köksal, ** Özay Bayrak, ** Murat Cambazlar, ** Mert Güngör, ** Suat Erol, ** Ertan Karanfil, ** Furkan Birdal, ** KonstantınBelov, ** Eşref Şimşek, ** Tarık Tekinalp, ** Barış Öztürk

KDZ Ereğli Belediye Spor: ** İlyas Burak Sağkan, ** Emre Berkan Kahvecioğlu, ** Kaan Yüksel, ** Ozan Aydın, ** Sercan Çekmen, ** Muhammed emin Bakan, ** Serbay Aydın, **. Hami Baytar, ** Burak Toker ** Aydın Çetin, ** OrujBalashlı

Goller: 63.dk Hami Baytar (kendi kalesine) ( Yeniçağaspor), 53.dk OrujBalashlı, 69.dk Aydın Çetinden (Kdz. Ereğli Belediye Spor)

Sarı Kartlar: 48.dk KonstantınBelov, 68. Özay Bayrak ( Yeniçağaspor), 73.dk Hami Baytar, 88.dk Eray Özer