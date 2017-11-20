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20 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Yeniçağa galibiyete hasret kaldı

    Bölgesel Amatör 6.Grup ilimizi temsil eden Yeniçağaspor, 9. Hafta mücadelesinde evinde Çubukspor’u konuk etti. Siyah beyazlılar öne geçtiği maçta rakibine 3-1 yenilmekten kurtulamadı.

    20 Kasım 2017 Pazartesi 11:57
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    Yeniçağa galibiyete hasret kaldı

    Haber: Semih Baykal

    Bölgesel Amatör 6. Grup’ta aldığı 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 5 puanla 11’nci sırada bulunan temsilcimiz Yeniçağaspor evinde Çubukspor’u konuk etti. Yeniçağa İlçe Stadı’nda Barış Esa, Erkan Aykurt, Mert Çil hakem üçlüsünün yönettiği maçın 4.hakemliğini Batuhan Kapancı yaptı.

    Zorlu maçta temsilcimiz 23.dakikada Furkan Narin’in golüyle 1-0 öne geçti. Rakip takım 40.dakikada eşitlik golünü buldu ve maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Yeniçağaspor’u zorlamaya başlayan konuk ekip önce öne geçti sonra farkı 2’ye çıkardı: 1-3. Temsilcimiz maçtan 3-1 yenik ayrılarak son 4 haftayı puansız kapatmış oldu. Yeniçağaspor 10.haftada Kastamonu Özel İdarespor’a konuk olacak.

    Anahtar Kelimeler: Bölgesel, Amatör, 6.Grup, Ilimizi, Temsil

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