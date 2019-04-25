Yeniçağa Hükmen Galip Bitirdi

Haber: Gökhan Aksoy

Ligin son haftasında Yeniçağa İlçe Stadyumu’nda oynanması gereken Yeniçağaspor-Kırşehir Çayağzıspor maçı rakip takım sahaya çıkmayınca oynanmadı. Ligde düşmesi kesinleşen 2 takımdan Kırşehir Çayağzıspor müsabakaya çıkmadığı için temsilcimiz Yeniçağaspor’un müsabakayı hükmen 3-0 kazanmasına karar verildi. Böylece ilimizi üst üste 2 sezon Bölgesel Amatör Ligde temsil eden siyah-beyazlı temsilcimiz lige 3 puanla veda etmiş oldu. Yeniçağaspor önümüzdeki sezon Bolu 1.Amatör Lige geri dönecek. Yeniçağaspor’un yerine ilimizi BAL’de temsil edecek olan takım ise Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda Geredespor ile Göynük Belediyespor arasında oynanacak olan maçla belli olacak.