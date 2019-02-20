Yeniçağa ikinci yarıda yıkıldı

Haber: Gönül Olutürk

Son iki sezondur ilimizi Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde temsil eden Yeniçağaspor’da kötü gidişat devam ediyor. BAL Ligi 6.grupta mücadele eden temsilcimiz Yeniçağaspor, ligin 18.haftasında sahasında Ankara DSİ Spor ile karşı karşıya geldi. Geride kalan 18 haftada 16 maç yapan Yeniçağaspor yalnızca 2 galibiyet 2 beraberlik alırken tam 12 maçtan mağlup ayrıldı. 18.haftada konuk ettiği Ankara DSİ Spor karşılaşmasına üç puan parolası ile çıkan ve alt sıralardan kurtulmak isteyen temsilcimiz yine aradığını bulamadı. Adeta ligin alt sıralarına demir atmış durumda bulunan DSİ Spor’a ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle mağlup oldu ve galibiyet hasretini sürdürdü. Mücadelenin ilk yarısı 0 – 0 eşitlikle sona erdi. Mücadelede sessizlik 55.dakikada bozuldu. Yeniçağaspor’dan Mert Güngörün kalesine kaydettiği golle Ankara DSİ Spor takımı 1 – 0 öne geçti. Temsilcimiz beraberlik için ataklarını yoğunlaştırdı. Mücadelenin 63.dakikasında Yeniçağaspor Mustafa Keleş ile 1 – 1 eşitliği yakaladı. Mücadelenin skorunu ise 85.dakikada DSİ takımından Eyüp Kırpık penaltıdan kaydettiği golle belirledi. Bu golle Ankara DSİ Spor takımı mücadeleden 1 – 2 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Yeniçağaspor 8 puanla son sırada yer alırken, Keçiören Belediyesi Bağlum Spor ise puanını 14’e çıkararak ve 10.sıraya yükseldi. Yeniçağaspor ligin 19.haftasında deplasmanda Çubukspor ile karşılaşacak.