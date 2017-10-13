Haber: Esra Öztürk

BAL Ligi 6.grupta ilimizi temsil eden Yeniçağaspor ile 100.Yıl Soğuksuspor’u ile karşı karşıya getirecek olan mücadele Pazar günü saat 15.00’te Yenice İlçe Stadyumu’nda oynanacak. Temsilcimiz deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek haftayı karlı kapatmak istiyor. Ligde 4.haftanın programı ise şöyle:

15 Ekim Pazar

15.00: 100. Yıl Soğuksuspor-Yeniçağa

15.00: Devrek Belediyespor-Sincan Belediyespor

15.00: Türk Metal Kırıkkale Spor-1074 Çankırıspor

15.00: Bartınspor-MKE Kırıkkalespor

15.00: Keçiören Belediyesi Bağlumspor-Kdz.Ereğli Belediyespor

15.00: Çubukspor Futbol A.Ş.-Kırşehir Belediyespor