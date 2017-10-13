Haber: Esra Öztürk
BAL Ligi 6.grupta ilimizi temsil eden Yeniçağaspor ile 100.Yıl Soğuksuspor’u ile karşı karşıya getirecek olan mücadele Pazar günü saat 15.00’te Yenice İlçe Stadyumu’nda oynanacak. Temsilcimiz deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek haftayı karlı kapatmak istiyor. Ligde 4.haftanın programı ise şöyle:
15 Ekim Pazar
15.00: 100. Yıl Soğuksuspor-Yeniçağa
15.00: Devrek Belediyespor-Sincan Belediyespor
15.00: Türk Metal Kırıkkale Spor-1074 Çankırıspor
15.00: Bartınspor-MKE Kırıkkalespor
15.00: Keçiören Belediyesi Bağlumspor-Kdz.Ereğli Belediyespor
15.00: Çubukspor Futbol A.Ş.-Kırşehir Belediyespor
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!