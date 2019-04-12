Yeniçağa Mucize Peşinde

Haber: Gönül Olutürk

Ligde kalma yolundaki rakiplerinden Çayağzıspor ile son hafta maçı olan, Karapınar Belediyespor’a göre ise 1 maç eksiği olan temsilcimiz yarın Keçiören Bağlumdeplasmanını kazanıp 2 rakibinin de kaybetmesini bekleyecek. Ekibimiz kazanamazsa düşmesi kesinleşecek. Kazanması halinde ise diğer 2 takımı mutlaka mağlup olması gerekecek. İşte haftanın programı:

13 Nisan Cumartesi

15.00: Çayağzıspor-Karapınar Belediye

14 Nisan Pazar

15.00: Keçiören Bağlum-Yeniçağaspor

15.00: Akşehirspor-Büyük Anadoluspor

15.00: Sarayönü Belediye-Çubukspor

15.00: 1926 Polatlı Belediye-Anadolu Üniv.

15.00: Karaman Belediye-Ankara DSİ Spor