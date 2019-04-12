Yeniçağa Mucize Peşinde

Haber: Gönül Olutürk
Ligde kalma yolundaki rakiplerinden Çayağzıspor ile son hafta maçı olan, Karapınar Belediyespor’a göre ise 1 maç eksiği olan temsilcimiz yarın Keçiören Bağlumdeplasmanını kazanıp 2 rakibinin de kaybetmesini bekleyecek. Ekibimiz kazanamazsa düşmesi kesinleşecek. Kazanması halinde ise diğer 2 takımı mutlaka mağlup olması gerekecek. İşte haftanın programı:
13 Nisan Cumartesi
15.00: Çayağzıspor-Karapınar Belediye
14 Nisan Pazar
15.00: Keçiören Bağlum-Yeniçağaspor
15.00: Akşehirspor-Büyük Anadoluspor
15.00: Sarayönü Belediye-Çubukspor
15.00: 1926 Polatlı Belediye-Anadolu Üniv.
15.00: Karaman Belediye-Ankara DSİ Spor