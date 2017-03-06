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06 Mart 2017 Pazartesi
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    • Yeniçağa-Mudurnu Meydan Savaşı

    Amatör Play-Off Grubu’nda Yeniçağaspor ile Mudurnuspor arasında oynanan mücadelenin sonunda yaşanan olaylar maçın önüne geçti. 90 dakika boyunca küfür yiyen Mudurnusporlu oyuncular maçın bitiş düdüğüyle birlikte Yeniçağasporlu taraftarlara tekme tokat saldırdı.

    06 Mart 2017 Pazartesi 09:29
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    Yeniçağa-Mudurnu Meydan Savaşı
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    Haber: Ceylan Beykoz

     

    Karşılaşma öncesinde Yeniçağaspor taraftarlarının bir bölümünün alkollü içecekler tribünde yerine alması olayların habercisi oldu. Mudurnuspor maçın ilk 20 dakikasında 3-0 öne geçince olayların da fitili ateşlendi. Yeniçağaspor taraftarlarının küfürleri üzerine Karaçayır çok sayıda takviye çevik kuvvet ekipleri çağrıldı.

     

    Fotoğraflarımız silindi…

    Polisin alkol alıp küfür eden Yeniçağasporlu taraftarlara biber gazlı müdahalesi sonrası tribünler bir anda ana-baba gününe döndü. Bu esnada olayları görüntüleyen tek kuruluş olan Olay Gündem Gazetesi’nin fotoğrafları emniyeti sağlamaya çalışan polis tarafından silindi. Fotoğrafları silen polis yetmiyor gibi, fotoğraf makinemize el konulmak istendi. Olay sırasında Karaçayırda olan Cemiyet Başkan Yardımcısı Muharrem Demirel, Gazetemizin İmtiyaz Sahibi ve köşe Yazarımız Tekin Aytugar’ın tepkisi sonrası emniyet ekipleri yaptıklarını inkar etmek zorunda kaldı. Bu güne kadar uygulamada olmayan bazı soruların sorulması ise kafalarda soru işareti bıraktı. Polislerin, sarı basın kartını özellikle tribünde sormaları ve muhabirlerin TSYD tarafından verilen kartları göstermeleri bile genç polis memurlarını zor sakinleştirdi. Olay sonrası Emniyet Amiri ve komiserlerin sağ duyulu yaklaşımları olayların kısa sürmesine neden oldu. Olay hakkında muhabir arkadaşlarımızın şikayetçi olup olmayacaklarına yakında karar verecekler.

     

    3-0’dan 4-3 olunca

    Mücadelenin 3-0’dan 4-3 Yeniçağaspor lehine dönmesi sonrasında olaylar büyüdü. Karşılaşmanın 60. dakikasında rakip oyuncunun kasığına basarak kırmızı kartla oyundan atılan Yeniçağalı futbolcuyla 10 kişi kaldı. Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan Yeniçağa taraftarının Bolu’da duyulmayan küfürleri hep bir ağızdan söylemeleri gerginliği artırmaya devam etti. Son dakikalarda Mudurnusporlu bir oyuncu yaşanan gerginlikte kırmızı kart gördü. Maçın bitimiyle birlikte 90 dakika küfür yiyen Mudurnusporlu oyuncular toplu halde tribünlere saldırdı. Mücadele tamamlandıktan sonra Mudurnusporlu oyuncuların tamamı bu kez stattan ayrılmak üzere hareket eden Yeniçağasporlu taraftarlara saldırdı. Özellikle maç sırasında kale arkasına gelerek kaleciye, rakip Mudurnulu futbolculara küfür edenlere saldırmak isteyen futbolcularla taraftar arasındaki olayların büyümesi sonrasında çok sayıda çevik kuvvet ekibi Karaçayır’a takviye olarak geldi. Yaklaşık 1 saat süren olaylarda Mudurnusporlu oyuncular Boluspor Yılmaz Becikoğlu Tesisleri’nde koruma altına alındı. Olaylarda birkaç taraftarın hafif şekilde yaralandığı görüldü. Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan, üstünlüğü elinden bırakmayan Yeniçağaspor taraftarının neden bu kadar agresif olduğu anlaşılamadı. Maçı 3-0 dan 4-3 galibiyete taşıyan Yeniçağaspor, Geredesporun rakibi olma yolundaki büyük bir adım attı. 

    Anahtar Kelimeler: Amatör, Play-Off, Grubu’nda, Yeniçağaspor, Mudurnuspor

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