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20 Mart 2018 Salı
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    • Yeniçağa rakibine engel olamadı

    Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde( BAL) mücadele eden Yeniçağaspor, Kastamonu Özel İdare Köy. Hiz. Spor’ukonuk etti.Bolu’da oynanan mücadeleyi Kastamonu takımı 2-0 kazandı.

    20 Mart 2018 Salı 14:26
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    Yeniçağa rakibine engel olamadı
    Haber: Esra Öztürk

    Spor Toto BAL 6. Grupta mücadele eden Yeniçağaspor,ligin 22.haftasında Kastamonu Özel İdare Köy. Hiz. Spor’ukonuk etti. Yeniçağa İlçe Stadında oynanan mücadeleyi Kastamonu Özel İdare Köy. Hiz. Spor, 2 – 0 kazandı. Kastamonu’na galibiyeti getiren golleri 45.dakikada Anılcan İslamoğlu ve 93.dakikada Mehmet Sinan Söylemez kaydetti. 3 puanını hanesine yazdıran Kastamonu takımı 34 puanla 6.sıraya yükselirken, Yeniçağaspor ise 10 puanla 12.sırada kaldı.

    Stat: Yeniçağa İlçe

    Hakemler: Serkan Eryılmaz, Ümit Malak, Gökhan Üçüncü, Osman Dol

    Yeniçağaspor: ** Furkan BURAK Hacıeyüpoğlu, ** Özay Bayrak, ** Murat Akman, ** Murat Cambazlar,** Suat Erol, ** Ertan Karanfil, ** Furkan Birdal, **KonstantınBelov, ** Mert Güngör, ** Bayram Öztürk, ** Tarık Tekinalp

    Kastamonu Özel İdare Köy. Hiz. Spor: ** Kadir Şentürk, **Mustafa Demirhan,**Yunus Dal, **Anılcanİslamoğlu, **Bedirhan BatukanAy, **OnyekaJoseph Emmanuel, **Ulaş Tufan, **Tamer Bal, **Erkan Gazioğlu, **FuseınıMohammed, **Oğulcan Ahmet Erdul,

    Goller: 45.Dk Anılcan İslamoğlu, 93.Dk Mehmet Sinan Söylemez (Kastamonu Özel İdare Köy. Hiz. Spor)

    Sarı kartlar: 30. Dk Ertan Karanfil, 72.dk KonstantınBelov, (Yeniçağaspor), 19. Dk Erkan Gazioğlu, 56. DkFuseınıMohammed(Kastamonu Özel İdare Köy. Hiz. Spor)

     

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, Bölgesel, Amatör, Liginde(

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