Haber: Esra Öztürk

Spor Toto BAL 6. Grupta mücadele eden Yeniçağaspor,ligin 22.haftasında Kastamonu Özel İdare Köy. Hiz. Spor’ukonuk etti. Yeniçağa İlçe Stadında oynanan mücadeleyi Kastamonu Özel İdare Köy. Hiz. Spor, 2 – 0 kazandı. Kastamonu’na galibiyeti getiren golleri 45.dakikada Anılcan İslamoğlu ve 93.dakikada Mehmet Sinan Söylemez kaydetti. 3 puanını hanesine yazdıran Kastamonu takımı 34 puanla 6.sıraya yükselirken, Yeniçağaspor ise 10 puanla 12.sırada kaldı.

Stat: Yeniçağa İlçe

Hakemler: Serkan Eryılmaz, Ümit Malak, Gökhan Üçüncü, Osman Dol

Yeniçağaspor: ** Furkan BURAK Hacıeyüpoğlu, ** Özay Bayrak, ** Murat Akman, ** Murat Cambazlar,** Suat Erol, ** Ertan Karanfil, ** Furkan Birdal, **KonstantınBelov, ** Mert Güngör, ** Bayram Öztürk, ** Tarık Tekinalp

Kastamonu Özel İdare Köy. Hiz. Spor: ** Kadir Şentürk, **Mustafa Demirhan,**Yunus Dal, **Anılcanİslamoğlu, **Bedirhan BatukanAy, **OnyekaJoseph Emmanuel, **Ulaş Tufan, **Tamer Bal, **Erkan Gazioğlu, **FuseınıMohammed, **Oğulcan Ahmet Erdul,

Goller: 45.Dk Anılcan İslamoğlu, 93.Dk Mehmet Sinan Söylemez (Kastamonu Özel İdare Köy. Hiz. Spor)

Sarı kartlar: 30. Dk Ertan Karanfil, 72.dk KonstantınBelov, (Yeniçağaspor), 19. Dk Erkan Gazioğlu, 56. DkFuseınıMohammed(Kastamonu Özel İdare Köy. Hiz. Spor)