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07 Kasım 2017 Salı
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    • Yeniçağa sahasında yıkıldı

    Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 6.Gruptamücadele edenYeniçağaspor, şampiyonluğa oynayan Bartınspor’u konuk etti. Oynanan mücadeleyi Yeniçağaspor 1-0 kaybetti.

    07 Kasım 2017 Salı 14:59
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    Yeniçağa sahasında yıkıldı

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde 6.Gruptamücadele edenYeniçağaspor, şampiyonluğa oynayan Bartınspor’u konuk etti.Bolu Yeniçağa İlçe Stadından saat 14:00’te başlayan karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Ozan Ergün yönetti. Bartın ile İstanbul ve yakın illerden gelen yaklaşık 300 kişilik taraftar grubu takımlarını Bolu deplasmanında yalnız bırakmadı. İlk yarıya iyi başlayan Bartınspor, taraftarının desteğini de arkasına alarak rakip kalede gol aramaya başladı. Geliştirdiği ataklarda bir türlü golü bulamayan Bartınspor karşısında oyunda dengeyi sağlayan Yeniçağaspor kontra ataklarla gol aradı anca ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıya da iyi başlayan Bartınspor, aradığı golü bir türlü bulamadı. Ender gelişen Yeniçağa ataklarını başarı ile karşılayan Bartınspor, maçın sonu yaklaştıkça ataklarını sıklaştırdı. 90 dakika hiç susmayan taraftarının da desteğiyle rakip kalede baskı kuran Bartınspor aradığı golü 85.dakikada Emrah Çağlar’ın ayağından buldu: 1-0. Maçın 89. dakikasında Yeniçağaspor takımından Suat rakibine yaptığı sert müdahale sonra kırmızı kart gördü. Kalan 5 dakika ve yaklaşık 8 dakika oynanan uzatmalarda ev sahibi ekip golü bulamayınca Bartınspor maçı 1-0 kazandı.  Bu galibiyetle Bartınspor takımı puanını 15’e çıkardı ve 2.sıradaki yerini korudu. Yeniçağaspor takımı ise 5 puan ile 10.sırada kaldı. Yeniçağaspor 8.haftada Keçiören Belediyesi Bağlum Spordeplasmanına çıkacak.Bartınspor ise 100. Yıl Soğuksuspor’u konuk edecek.

     

    Saha: Yeniçağa İlçe Stadı

    Hakemler: Ozan Ergün, Betul Nur Yılmaz, Utku Gök, Oktay Koçak

    Yeniçaağspor:  ** Furkan Burak, ** Muhammet, ** Suat, ** Murat, ** Mert, ** Ertan, ** Feyyaz, ** Tarık, ** Ferit, ** Furkan, ** Ramazan Emre

    Bartınspor: ** Tayfun Bekir, ** Barış, ** Murat, ** Eray, ** Gökhan, ** Şerif, ** Mustafa, ** Özcan, ** Emre, ** Ali, ** Konstantın

    Sarı Kartlar: 76.dk. Gökhan, 83.dk. Emre, 92.dk. Mustafa ( Bartınspor)

    Kırmızı Kart: 89.dk. Suat Erol(Yeniçaağspor)

    Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 6. Grubun 7.haftasında alınan genel sonuçlar ise şu şekilde;

    5 Kasım Pazar

    14.00: Sincan Belediyespor – Keçiören Belediyesi Bağlum Spor: 2 – 0

    14.00: Yeniçağaspor – Bartınspor

    14.00: 100. Yıl Soğuksuspor – Türk Metal Kırıkkkale Spor: 0 – 3

    14.00: KDZ. Ereğli Belediye Spor – Kırşehir Belediye Spor: 2 – 1

    14.00: MKE Kırıkkalespor – Kastamonu Özel İdare Köy. Hiz. Spor: 0 – 4

    14.00: 1074 Çankırı Spor – Çubukspor Futbol A.Ş: 1 – 1

     

     

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, Bölgesel, Amatör, Ligi

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