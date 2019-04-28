Yeniçağa Sezonu Değerlendirdi

Haber: Gönül Olutürk

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: “Bir sezonun daha sonuna geldik. Küçük ilçemizin büyük takımı Yeniçağaspor’umuz matematiksel olarak puan cetvelinde bir başarı elde edememiş olabilir. Şerefli mücadelemize önümüzdeki sezon Bolu Amatör Ligi’nde lige devam edeceğiz. Yola tekrar hedef BAL Ligi parolasıyla çıkacağız. Şunu unutmayın, bu mütevazı bütçeli takım iyisiyle kötüsüyle BAL Ligi’ndeki üst üste 2. toplamda ise 3. sezonunu oynadı. Tamamen Bolulu hocalarla, Bolulu futbolcu kardeşlerimizle, dışarıdan neredeyse hiç yabancı futbolcu getirmeyerek Bolu’muzun 20-21 yaş ortalamalı gençleriyle , BAL Ligi’nin en genç yaş ortalamalı takımıyla , çok kısıtlı imkanlarla-bütçelerle-ekonomik sıkıntılarla ve bütün zorluklarla başa çıkarak ligin son maçına kadar onurlu mücadelesini sürdürdü. Nice Bolulu genç futbolcu kardeşlerimizi yine futbol piyasasına sundu. Genç futbolculara şans vermesi sayesinde Bolu ilinde Boluspor’dan hariç Türkiye Kupası’na ilk katılım sağlayan kulüp olma unvanını elde etti. BAL Ligi’ne çıkılır, düşülür yine maçlar kazanılır, kaybedilir bunlar başka meseleler arkadaşlar. Bizim takımımız bu sezon herkese duruş örneği sergiledi. Karşı oynadığımız rakiplerin tek bir futbolcuya ödediği peşinat bizim bir sezonluk toplam bütçemiz iken onlarla başabaş mücadele etti. Ve emin olun birçoğuna zor anlar yaşatarak taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazandı. Bize tekrar bir BAL Ligi serüveni yaşatan başkan İsmail Biçer ve yönetim kurulumumuza ayrıca teknik ekibimize ve bütün futbolcularımıza mücadelelerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Hep dedik yine diyoruz. Her zaman her yerde en büyük Çağa !”