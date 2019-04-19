Yeniçağa Veda Ediyor

Haber: Gönül Olutürk
Ligden düşmesi kesinleşen ekibimiz Yeniçağaspor 2 sezon mücadele ettiği BAL ligine yarın sahasında oynayacağı Kırşehir Çayağzıspor maçıyla veda edecek. Mücadele konuk takımın ligde kalıp kalmayacağını belli edecek. İşte haftanın programı:
21 Nisan Pazar
15.00: Yeniçağaspor-Kırşehir Çayağzıspor
15.00: Sandıklıspor-Sarayönü Belediyespor
15.00: Çubukluspor Futbol-Karaman Belediye
15.00: Ankara DSİ Spor-Akşehirspor
15.00: Kırıkkale Büyük Anadolu-1926 Polatlı
15.00: Anadolu Üniversitesi-Keçiören Belediye