Yeniçağa Veda Ediyor

İlimizi BAL Ligi 6.grupta temsil eden Yeniçağaspor ligin son hafta maçında Kırşehir Çayağzıspor’u konuk ediyor. Temsilcimiz bu maçla BAL ligine veda edecek.

Yeniçağa Veda Ediyor

Haber: Gönül Olutürk

Ligden düşmesi kesinleşen ekibimiz Yeniçağaspor 2 sezon mücadele ettiği BAL ligine yarın sahasında oynayacağı Kırşehir Çayağzıspor maçıyla veda edecek.  Mücadele konuk takımın ligde kalıp kalmayacağını belli edecek.  İşte haftanın programı:

21 Nisan Pazar

15.00: Yeniçağaspor-Kırşehir Çayağzıspor

15.00: Sandıklıspor-Sarayönü Belediyespor

15.00: Çubukluspor Futbol-Karaman Belediye

15.00: Ankara DSİ Spor-Akşehirspor

15.00: Kırıkkale Büyük Anadolu-1926 Polatlı

15.00: Anadolu Üniversitesi-Keçiören Belediye

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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