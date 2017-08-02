Haber: Semih Baykal

Bölgesel Amatör lig’de bu sezon ilimizi temsil edecek olan Yeniçağaspor, yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Yeniçağaspor bu kapsamda ilk hazırlık maçını Boluspor U21 takımıyla oynamış ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılmıştı. Yeniçağaspor ikinci hazırlık maçında ise Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde Ankara Adaletspor ile karşı karşıya geldi. Maç boyunca etkili olan Yeniçağaspor, Ankara Adaletspor’u Eşref Şimşek, Furkan Birdal ve Serkan Ünal’ın golleriyle 3-1 yendi.