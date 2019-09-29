Yeniçağa’dan Kumluca’ya

Haber: Erdal Tanrıverdi

Antalya Süper Amatör'de mücadele eden Kumluca Belediyespor forvetoyuncusu Serhat Karadaban ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Al Okur ile Teknik Direktör Orhan Karataç ve yönetim kurulu üyeleri Ali Özkan ve Ramazan Güzel katıldı. Kulüp Başkanı Al Okur, "Serhat Karadaban transferinde isabetli bir karar verdiğimize inanıyorum. Antalyaspor ve birçok kulüpten tebrik telefonları alıyoruz. İşimiz ciddi bir şekilde takip etmemiz federasyonun ve diğer kulüplerinin ilgisini çekmiş olacak ki arayıp tebrik ediyorlar. Bu sezon iddalıyız ve Kumluca Beledyespor'u BAL Lig'ne tekrar çıkaracağız" dedi. Yen transfer Serhat Karadaban ise 'Kumluca Beledyespor'u en iyi şekilde temsil edeceğim. Üzerime düşen görev yaparak, tecrübelerimi takım arkadaşlarıma en iyi şekilde aktaracağım. Atabildiğim kadar gol atarak, takımıma yardımcı olmak istiyorum. Sezon sonunda şampiyon olarak 3. Lige çıkmak istiyoruz" diye konuştu. Ankara doğumlu 31 yaşındaki Serhat Karadaban futbol hayatına Ankara Batıkent Kültürspor'da başladı. Süper Lig takımı Gençlerbirliği'nde mücadele eden Serhat Karadaban, sırasıyla Divrispor'da 3. lig, Kırşehir ve Yimpaş Yozgatspor'da 2. lig, Kastamonuspor, Muğlaspor ve Nazilli Belediyespor takımlarında 3. ligde mücadele etti. Uzun süre BAL liginde farklı kulüpler de forma giyen Karataban, son olarak Yeniçağaspor ile BAL Liginde oynadı