Yeniçağa’nın Şansı Azaldı

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Bolu’yu temsil eden Yeniçağaspor Akşehir deplasmanından eli boş dönünce son sırada kaldı ve ligde kalma şansını iyice azalttı: 2-0.

Yeniçağa’nın Şansı Azaldı

Haber: Gökhan Aksoy

Temsilcimiz 21.hafta maçında konuk olduğu Akşehirspor’a 2-0 yenilerek ligde kalma şansını mucizelere bıraktı. Ligin tamamlanmasına 3 hafta kala Yeniçağaspor ile ligde kalma hattı arasındaki puan farkı 5’e çıktı. BAL’da son haftalarda zirve yürüyüşünü sürdüren Akşehirspor ise, üst üste kazandığı maçlarla liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Ligin son üç haftasına girilirken, evinde Yeniçağaspor’u 2-0 ile geçen ev sahibi takım puanını 53’e yükseltti. Akşehirspor, son üç haftada performansını sürdürürken, grubunu liderlikle tamamlayacak. Akşehirspor’u50 puanla Kırıkkale ve 49 puanla Çubukspor takip ediyor. Diğer yandan yerel seçimler dolayısıyla lige 1 hafta ara verildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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