Haber: Semih Baykal

Bal Lig’ine aldığı iki beraberlik ve bir mağlubiyetle başlayan temsilcimiz Yeniçağaspor, 5’nci haftada

Yeniçağa İlçe Stadı’nda Devrek Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçı Dursun Can (Hakem), Erkan Odabaşı (1. Yardımcı Hakem), Ahmet İnci (2. Yardımcı Hakem), Cem Eray Eşmekaya (Dördüncü Hakem) hakem dörtlüsü yönetti. Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan siyah beyazlılar 20.dakikada Mert Güngör ve 45.dakika Furkan Narin’den bulduğu gollerle 3 puan hasretine son verdi. Devrek Belediyespor ise 3 puan hasretini sonraki haftalara bıraktı. Galibiyet umuduyla geldiği maçtan eli boş ayrılan Devrek Belediyespor 1 puanla son sırada kalırken, Yeniçağaspor ise puanını 5’e çıkardı. Temsilcimiz 6.haftada lider Türk Metal Kırıkkalespor’a konuk olacak.

LEMİ ÇELİK GÖZLEMCİ OLDU

Karşılaşmanın gözlemciliğini yapan isim yıllarca Trabzonspor ve Milli Takım forması giymiş olan ve taraftarların “Başbakan” lakabını taktığı Lemi Çelik’ti.

AÇIKALIN YENİÇAĞASPOR’DA

Birçok TFF 1. Lig takımı ve Aytemiz Alanyaspor ile de ismi anılan Bolu/Dörtdivanlı genç futbolcu Serkan Açıkalın Yeniçağaspor’da. 19 yaşındaki sol ayaklı oyuncu, sağ-sol açık ve forvet arkası oynayabiliyor. Açıkalın Yenimahalle Belediyespor’dan transfer edildi.