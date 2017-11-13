Haber: Semih Baykal

Bölgesel Amatör lig 6’ncı grupta aldığı 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan Temsilcimiz Yeniçağaspor takımı 8’nci hafta dadeplasmanda Ankara Bağlum stadında Keçiören Bağlumspor takımı ile karşı karşıya geldi. Gökhan Dereli’nin yönettiği karşılaşmaya etkili başlayan taraf Keçiören Bağlumspor oldu. Maçın hemen 5’nci dakikasında Keçiören Bağlumspor Batinay ile 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını sıklaştıran Keçiören dakika 24’de Çağrı ile skoru 2-0 yaptı. İkinci golden sonra kendini gelen Yeniçağaspor 30’ncu dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 2-1’e getirdi. İlk yarıda başka gol pozisyonu olmadı ve Keçiören Bağlumspor soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan taraf ev sahibi Keçiören Bağlumspor oldu. Keçiören 53’ncü dakika Adem Baygül ile farkı tekrar ikiye çıkardı (3-1). Daha üçüncü golün şokunu üstünden atamayan Yeniçağaspor 57’nci dakika da kalesinde Oğuz Erdem’in ayağından dördüncü golü gördü(4-1). Aradaki farklı kapatmak için rakip kaleye baskı kurmaya çalışan Yeniçağaspor, 75’nci dakika da Mustafa Kaynak’ın attığı golle kalesinde beşinci golü gördü (5-1). Maç tam bu skorla tamamlanacak derken temsilcimiz Yeniçağaspor 88’nci dakika’da skoru 5-2’e getiren golü attı. Maç bu skorla tamamlandı. Yeniçağaspor bu mağlubiyetle 5 puanda kaldı ve 11’nci sıraya düştü.